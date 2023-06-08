Баклажаны нужно подкормить четыре раза за сезон: какие удобрения увеличат урожай

Баклажаны нужно регулярно подпитывать, ведь при наличии дефицита полезных веществ темпы роста начинают резко замедляться. Если корневая система не получает достаточно удобрений, она становится хилой и слабой. Сами овощи без внесения удобрений становятся очень уязвимыми к болезням и вредителям.

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Опытные огородники рекомендуют подкармливать баклажаны по специальной схеме – четыре раза в сезон. OBOZREVATEL подробно рассказывает о каждом из этих этапов.

Первая подкормка

Первую подкормку проводят не позднее, чем через 2 недели после высадки рассады на грядки. На этапе активного развития баклажанам нужно нарастить зеленую массу и получить много полезных веществ.

Для удобрения нужно смешать:

25 г аммиачной селитры;

15 г сульфата калия;

30 г суперфосфата.

Заливаем эти удобрения десятью литрами прохладной воды, тщательно перемешиваем и поливаем молодые кусты.

Вторая подкормка

Как только на баклажанах появится завязь – следует начинать вторую подкормку. Приготовить ее очень просто: наполняем 10-литровое ведро водой, добавляем 1 столовую ложку сульфата калия и поливаем кусты.

После полива, когда раствор хорошо впитается, следует разрыхлить почву и насыпать под каждый куст 1/2 чайной ложки суперфосфата. Эти гранулы нужно обязательно присыпать землей.

Третья и четвертая подкормка

Третья и четвертая подкормки требуются на этапе, когда уже сформировались плоды. Полезным будет удобрение из банановых шкурок – их нужно нарезать на мелкие кусочки, залить водой и настаивать несколько дней. Пропорции следующие: на трехлитровую банку воды берем 6 банановых шкурок.

Поливать баклажаны таким раствором рекомендуют из расчета один литр под один куст. Повторите процедуру через несколько недель – это и будет четвертая подкормка.

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