Как спасти смородину от клещей и тли: два простых способа

Урожай смородины – привлекательное лакомство для некоторых насекомых-вредителей, как клещи и тля. Поэтому важно своевременно избавляться от них. Но сделать это часто предлагают с помощью промышленных инсектицидов, после которых ягоды в лучшем случае придется долго и тщательно мыть и то не факт, что они станут безопасными. Поэтому дачники создали много рецептов самодельных средств.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал несколько таких рецептов. Для них понадобятся только подручные и безопасные составляющие.

Хозяйственное мыло

Раствор обыкновенного хозяйственного мыла способен прогнать с кустов смородины всех нежелательных насекомых. При этом он достаточно просто смывается – с этой задачей справится даже обильный дождь. Чтобы изготовить его, нужно взять:

хозяйственное мыло – 1 брусок;

рапсовое масло – 0,5 стакана;

воду – 10 литров.

Для начала в литровую емкость вливают 0,5 литра чистой воды и добавляют в нее измельченный кусок мыла. Средство хорошо размешивают и оставляют на 8-10 часов, чтобы мыло полностью растворилось. К примеру, можно начать готовить смесь с вечера. Тогда к утру останется добавить в жидкость рапсовое масло, еще раз хорошо все перемешать и растворить полученную субстанцию в 9,5 литрах воды. Полученной жидкостью нужно будет опрыскать кусты смородины.

Шелуха лука

Этот настой готовить еще проще, а по своим составляющим он даже безопаснее. Чтобы изготовить такой инсектицид, нужно взять несколько горстей шелухи репчатого лука и замочить ее в 10 литрах воды. Настаиваться жидкость должно быть не менее 5 дней, при этом ее нужно будет регулярно помешивать. Перед использованием средство процеживают и тоже обрабатывают им смородину через опрыскивание кустов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как своими руками сделать капельный полив для огорода.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.