Что посадить на огороде в сентябре: лучшие советы от огородников

Сентябрь – это время не только для сбора урожая, но и для того, чтобы сажать новые овощи и травы, чтобы наслаждаться ими зимой. Стоит только правильно выбрать культуры, которые успеют созреть до похолодания.

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Если у вас не получилось вырастить некоторые овощи из-за сухой погоды летом, то сейчас самое время попробовать еще раз. OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Сентябрь – это месяц, когда теплая погода сменяется прохладной и важно не пропустить удачное время для посева.

Зелень

Хозяева могут выбрать зелень, которая им по вкусу, потому что почти все сорта быстро растут и не нуждаются в особом уходе. Вы можете посеять руколу, шпинат, китайскую капусту, укроп, петрушку, базилик и салат-латук.

Чеснок, лук

Озимый чеснок – это морозостойкое растение, поэтому ранней весной на грядке уже будут видны первые ростки. Лук лучше сажать во второй половине месяца или с 25 сентября до начала октября. Это самое подходящее время для посадки, чтобы потом собрать обильный урожай.

Редис

Такой овощ порадует хозяев быстрым урожаем, потому что срок его вегетации составляет 20-30 дней. Редис выдерживает заморозки на почве до -5 градусов Цельсия.

Мелисса, мята

Если вы хотите наслаждаться душистым чаем, то мелиссу и мяту можно посеять в сентябре и вы даже успеете насушить листья на зиму. Летом уже можно будет 2-3 раза собрать урожай растений.

Ранее OBOZREVATEL публиковал список многолетних цветов, которые можно посадить в саду в сентябре.

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