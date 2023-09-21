Как спасти персик от зимних морозов: правила осеннего ухода

Персик – теплолюбивое и довольно капризное дерево. Чтобы получить щедрый урожай садоводам приходится прилагать немало усилий, но главная угроза кроется в низких температурах.

Персикам трудно пережить зиму, поэтому следует заблаговременно принять меры, чтобы спасти дерево от морозов. OBOZREVATEL собрал самые эффективные советы касаемо осеннего ухода за персиками.

Как защитить персик от морозов

Осенний уход – один из самых ответственных и важных в сезоне. Правильная подготовка к зиме поможет получить урожай в следующем году.

Особая защита нужна молодым деревьям. Проводить работы следует с учетом погодных условий, осадков и разновидностей сортов. Стандартные процедуры включают подкормку, разрыхление почвы и обработку от болезней и вредителей.

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Опытные садоводы отмечают, что трудности с выращиванием персиков возникают обычно в первые несколько лет. Однако проводить "спасательные" мероприятия в преддверии зимы следует ежегодно.

Обрезка

В средине осени персик рекомендуют обрезать. Больные и поломанные ветки удаляют, а старые – омолаживают, обрезая боковое ответвление.

Удобрения для персиковых деревьев

Перекапывая грядку, следует внести подкормку. Осенью подойдут калийные удобрения, например суперфосфат и калийная соль в пропорции 1:1 (лучше всего брать по 50 г).

Раз в два года под корень следует внести перегной. Сразу после подкормки грядку нужно обильно полить, чтобы корневая система получила максимум питательных веществ и укрепилась до первых заморозков.

Кроны молодых деревьев нужно защитить агроволокном. Важно также провести обработку от грибковых болезней и вредителей, используя специальные препараты или бордоскую смесь.

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