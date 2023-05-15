Что нельзя сажать рядом с абрикосом: урожая не будет вообще
Плодовые деревья считают относительно легкими в уходе растениями для приусадебного участка. Особенно это касается абрикосов, которые при минимуме усилий дают хороший урожай.
Однако, как выяснил OBOZREVATEL, при высадке молодых абрикосов важно учитывать соседство с другими растениями. По принципу сочетаемости разных видов оно может плохо повлиять на обе эти культуры.
В первую очередь плохими соседями для абрикоса будут грецкие орехи – они будут мешать фруктовому дереву плодоносить. Подобные проблемы возникнут, если высадить возле абрикоса вишню, черешню и персик. Вообще любые косточковые плоды лучше сажать на определенном расстоянии этого дерева во избежание проблем с плодоношением у обоих.
Впрочем, есть и достаточно хорошие варианты для высадки рядом с абрикосом. К ним относятся:
- груша;
- яблоня;
- рябина;
- виноград;
- клен ясенелистый.
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