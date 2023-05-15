Что нельзя сажать рядом с абрикосом: урожая не будет вообще

Плодовые деревья считают относительно легкими в уходе растениями для приусадебного участка. Особенно это касается абрикосов, которые при минимуме усилий дают хороший урожай.

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Однако, как выяснил OBOZREVATEL, при высадке молодых абрикосов важно учитывать соседство с другими растениями. По принципу сочетаемости разных видов оно может плохо повлиять на обе эти культуры.

В первую очередь плохими соседями для абрикоса будут грецкие орехи – они будут мешать фруктовому дереву плодоносить. Подобные проблемы возникнут, если высадить возле абрикоса вишню, черешню и персик. Вообще любые косточковые плоды лучше сажать на определенном расстоянии этого дерева во избежание проблем с плодоношением у обоих.

Впрочем, есть и достаточно хорошие варианты для высадки рядом с абрикосом. К ним относятся:

груша;

яблоня;

рябина;

виноград;

клен ясенелистый.

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