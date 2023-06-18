Как спасти комнатные цветы от пожелтения: поможет продукт, который есть на каждой кухне

Наименьшие изменения в условиях содержания комнатных растений могут отразиться на их состоянии. Нехватка освещения, недостаточный или чрезмерный полив, перепады температур – и вот уже листья начинают желтеть и увядать. Важно на этом этапе не только как можно скорее исправить все ошибки ухода, но и правильно подкормить растение, чтобы у него были силы для восстановления.

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Как узнал OBOZREVATEL, такой подпиткой может стать простой продукт, имеющийся практически на каждой кухне. Речь идет об обычном кофе. Вернее о кофейной гуще, которая остается после приготовления напитка.

В кофейных зернах содержатся фосфор, азот и калий, так нужные растениям. Когда зерна превращаются в отработанную гущу, концентрация этих веществ существенно снижается и становится безопасной для подкормки комнатной зелени.

Чтобы воспользоваться гущей, как удобрением, нужно взять небольшое количество сухой массы, посыпать ею землю в горшке "загрустившего" растения и аккуратно распушить верхний слой почвы, чтобы гуща проникла внутрь. Так земля в горшке станет более рыхлой – проницаемой для воздуха и воды, а гуща при этом начнет медленно отдавать питательные вещества через корневую систему растения во время каждого последующего полива.

При этом важно подсыпать средство так, чтобы оно не попало на листья. Это может оставить на них пятна и даже привести к гибели отдельных листков.

Важный нюанс – свежемолотым кофе подкармливать комнатные растения нельзя. В таком состоянии он содержит питательные вещества в слишком большой концентрации, что может нанести ослабленному растению значительный вред и даже погубить его.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем правильно протирать листья комнатных растений, чтобы они были здоровыми и блестели.

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