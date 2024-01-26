Как спасти капусту от гусениц: способы с гарантированным результатом

Капуста очень страдает от нашествия гусениц. Бабочки откладывают на капусте свои многочисленные яйца, из которых вырастают личинки, способные всего за несколько дней съесть всю кочерыжку. Есть множество магазинных средств для борьбы с личинками, но все они содержат химические соединения разной степени токсичности.

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Если вы опасаетесь химических инсектицидов, можно использовать народные способы борьбы с гусеницей. Как спасти капусту – читайте в материале OBOZ.UA.

Как спасти капусту

Действовать нужно быстро – иначе можно забыть об урожае. Настой из древесной золы эффективно отвадит вредителей от вашей грядки. Следует настоять пепел в пропорции 200 мл золы на 4 л воды в течение 48 часов и полить капусту.

Пригодится и хозяйственное мыло. Оно обладает выраженными дезинфицирующими свойствами. Капусту следует обработать раствором на основе стружки хозяйственного мыла, растворенной в ведре воды комнатной температуры.

Есть и самый обычный секретный способ. Гусеница не любит запах ботвы помидоров. Так что можно даже не тратить время на разбрызгивание, а просто использовать помидорную ботву как мульчу.

Профилактика посадок

Защитить капустные грядки от гусеницы следует еще на стадии высадки в грунт. Пригодятся знания о правильном соседстве.

Рядом с капустой следует посадить:

укроп или помидоры – эти культуры предотвратят появление пепельницы;

чеснок выделяет летучие вещества, отпугивающие капустные мухи;

полынь, мята и пижма защитят грядку от гусениц капустной блондинки;

шалфей отвадит капустную совку;

огуречная трава бораго будет защищать посадки от улиток.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить капусту и как ее правильно поливать.

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