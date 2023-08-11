Как спасти кактус, который начал сохнуть и гнить: эффективные советы

Кактус – неприхотливое растение, но это не значит, что он не подвержен болезням. Для здорового роста кактусам необходимы три условия: достаточный полив, оптимальный уровень солнечного света и хорошо дренированная почва.

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Переувлажнение может привести к загниванию корней. Внешне это будет заметно по изменению окраски – кактус станет желто-коричневым или вовсе начнет чернеть. Издание House Digest рассказало, как спасти кактус, который начал сохнуть и гнить.

Уход за кактусом

Недостаточный полив также принесет вред – кактус начнет сохнуть и уменьшаться в размере, используя имеющиеся запасы влаги. Низкие температуры и влажная почва приводят к потере плотности и гниению, а интенсивный солнечный свет может стать причиной ожогов третьей степени.

Корневая гниль обычно вызвана грибком, что делает растение уязвимым к инфекциям. Всю гниль необходимо обрезать, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение.

Как спасти кактус

Внимательно проверьте корни, чтобы убедиться, что почва не сухая или чрезмерно влажная. Если воды слишком много, дайте ей высохнуть, поставив емкость в хорошо освещенном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Если кактус сильно ослаб, "спасение" может занять несколько недель. Каждый сорт кактуса нуждается в солнечном свете и поливе, поэтому обратите внимание на особенности вашего растения.

Попытайтесь пересадить кактус. Проверьте состояние почвы и следите за корнями, которые могут вылезти со дна горшка. Даже здоровые кактусы полезно пересаживать каждые несколько лет. Обязательно выбирайте горшок с дренажными отверстиями.

В специальный субстрат можно добавить торфяной мох, крупнозернистый песок и перлит или пемзу. После пересадки тщательно полейте кактус и дайте ему время адаптации и восстановления.

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