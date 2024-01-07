Как идеально отмыть стеклянную душевую кабину: два простых метода

Вода и средства для ухода за телом и волосами оставляют грязные пятна на стеклянной душевой кабине. Ее необходимо протирать после каждого использования, но не всегда на это есть время и желание.

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Но OBOZ.UA нашел действенные методы, которые вернут блеск и аккуратный вид душевой кабине. Важно вовремя убирать в ванной, чтобы избежать появления грибка и размножения бактерий.

Средство для мытья посуды и уксус

Для раствора вам понадобится ¼ стакана средства для мытья посуды, ½ стакана уксуса и один стакан воды комнатной температуры. Все тщательно размешайте и распылите на грязную поверхность, оставьте так на 30 минут.

Благодаря химическим свойствам уксуса, вы сможете удалить стойкие пятна и избавиться от неприятного запаха, а средство для мытья посуды отчистит другую грязь.

Затем протрите все тряпкой из микрофибры или губкой. Смойте водой и протрите еще раз сухой тканью.

Если на стекле остались разводы, нашатырный спирт поможет их удалить. Размешайте две столовых ложки спирта с двумя литрами воды, распылите на стекло и протрите необходимые участки тряпкой.

Салфетка для стирки

Хозяйки используют такие "салфетки-ловушки", чтобы собрать шерсть, волосы или катышки из одежды во время стирки. Также они предотвращают преждевременное износ вещей и сохраняют их яркий цвет.

Слегка намочите салфетку и протрите душевую кабину. Затем еще раз все протрите бумажным полотенцем. Такой простой способ быстро удалит грязь и пятна с поверхности.

Старайтесь поддерживать чистоту в ванной комнате каждый день. Для этого достаточно протереть дверцу после принятия душа сухой тряпкой из микрофибры. Это не займет у вас много времени и вернет блестящий вид стеклу.

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