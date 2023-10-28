Как сохранить тепло дома: советы, которые не будут стоить вам ничего

Даже если предположить, что россияне этой зимой не будут атаковать энергетическую инфраструктуру нашей страны, умение утеплить свое жилье – это хороший навык. Оно, в частности, помогает сэкономить на отоплении в домах, где есть такая возможность. А ее предусматривают в большинстве новостроек.

Поэтому OBOZ.UA собрал несколько лайфхаков, которые помогут удержать тепло в доме. И при этом не потратить на это лишние средства.

Подложите что-нибудь под дверь

Как бы быстро вы ни закрывали за собой дверь, когда выходите из дома, или даже просто переходите из комнаты в комнату, какая-то часть теплого воздуха выходит вместе с вами. Теряется тепло даже когда дверь закрыта, если вокруг нее много щелей.

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Именно поэтому перед наступлением зимы самое время проверить все входы на предмет нежелательных отверстий. А также подготовить то, что будет задерживать тепло в течение дня или ночи. Это может быть просто обычный плед или старый свитер, скрученный в валик. Подложите его под дверь и он не даст нагретому воздуху выходить наружу так быстро.

Проверьте окна

Вторая основная лазейка для тепла – это окна. Даже стеклопакеты со временем теряют плотность и начинают пропускать теплый воздух. Что уж говорить о деревянных рамах. Потому проверьте заблаговременно, насколько плотно закрываются ваши окна. Закройте все щели герметиком, заклейте раму или вызовите специалистов, которые отрегулируют стеклопакет и при необходимости заменят уплотнители. Также на окна можно наклеить специальную термопленку. Она полностью пропускает свет, но при этом удерживает тепло внутри помещения.

Воспользуйтесь пузырчатой пленкой

Дешевая упаковочная пленка с пузырьками воздуха, кроме прочего, имеет незаурядные теплоизоляционные свойства. Летом она может удерживать внутри прохладу, а зимой – тепло. Ею можно закрывать щели, ее можно наклеить на окна.

Используйте солнечный свет

В солнечную погоду, особенно если ваши окна выходят на юг, обязательно открывайте шторы. Даже в самые короткие дни и морозную погоду солнечный свет все равно нагревает предметы. Так вы можете абсолютно бесплатно повысить температуру в помещении. А дальше останется просто сберечь это тепло на ночь.

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