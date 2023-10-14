Как согреться без отопления: советы альпиниста, которые действуют всегда

Впереди украинцев ждет еще одна тяжелая зима. По прогнозам экспертов, россияне снова будут целиться по объектам критической инфраструктуры, пытаясь устроить очередной блекаут.

Важно заранее запастись теплыми вещами и быть готовыми к экстремальным условиям. Геннадий Копейко, президент Федерации альпинизма и скалолазания Харьковской области, мастер спорта международного класса по альпинизму, рассказал в эфире "Украинского радио. Харьков", какие дополнительные средства помогут согреться без отопления.

Советы по одежде

Многослойная одежда поможет сберечь тепло. Термобелье и нательное белье не должны сковывать движения, поэтому подбирать следует правильный размер. Наверх нужно надеть рубашку, свитер, шерстяные изделия, хорошо сохраняющие тепло.

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Советы по активности

Альпинист говорит, что движение помогает выжить в экстремальных условиях. Если при минусовой температуре вы на несколько минут останавливаетесь – то сразу начинаете чувствовать холод. Двигаться следует также если вы чувствуете, что начали замерзать конечности. Не допускайте онемения пальцев на руках и ногах – это первый признак обморожения. Разгоняйте кровообращение, приседайте, махайте руками и т.д.

Советы касаемо обуви

Выбирайте толстую подошву и соблюдайте правила многослойности. Наденьте несколько носков, но важно, чтобы в обуви было свободное пространство – ногу не должно сильно сжимать, иначе при нарушении кровообращения возрастает риск обморожения.

Правила по термобелью

Термобелье – это не маркетинговый ход. Такие вещи действительно согревают. По возможности всегда следует иметь запасное термобелье, что поможет в случаях, когда вы вспотели. Влажная одежда не держит тепло, но может сильно переохлаждать.

Правила касаемо напитков

Теплые напитки помогут согреться. Лучше избегать алкоголя – он действует краткосрочно. Фактически возникает иллюзия: сейчас вам тепло, но через короткий промежуток времени станет хуже, холод начнет ощущаться сильнее. Альпинисты никогда не используют алкоголь для разогрева, ведь он разжижает кровь.

Правила по дополнительным источникам энергии

Альпинист рекомендует запастись каким-нибудь источником энергии. Например, маленькой газовой горелкой и т.д. Важная оговорка: с этим газом надо быть очень осторожным – если погаснет пламя, то можно задохнуться. Маленькие горелки помогут подогреть воду или еду.

Правила касаемо еды

Еда – источник энергии, также поможет согреться. Если вы чувствуете голод, то есть риск, что при низкой температуре воздуха вы просто потеряете сознание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую одежду лучше всего защитит от холода.

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