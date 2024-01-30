Как сохранить свой дом в чистоте, если вы очень заняты: советы, которые сохранят время и нервы

График современного работающего человека настолько плотный, что вписать в него уборку дома – задача не из легких. Каждый выкручивается из этой ситуации, как может. Кто-то убивает на наведение порядка все выходные, кто-то часто через конфликты делегирует часть задач детям, кто-то нанимает профессионалов, а кто-то просто опускает руки.

Видео дня

Однако эксперты говорят, что даже очень занятый человек может взять порядок в своем доме под контроль хотя бы частично. OBOZ.UA собрал их советы на такой случай.

Убирайте на ходу

Наведение чистоты не обязательно должно быть пунктом в вашем списке ежедневных дел и целым окном в вашем графике. Порядок можно наводить и на ходу. К примеру, возьмите за привычку никогда не выходить из комнаты с пустыми руками. Идете в туалет? Прихватите с собой что-нибудь, что нужно бросить в стирку или поставить в мойку, предмет, который нужно выбросить в мусор или положить на его место. Также всегда держите под рукой чистящие салфетки. Идете куда-то – протрите заляпанную поверхность или почистите зеркало. Ждете, пока нагреется чайник, помойте пару тарелок или быстро протрите пол шваброй. Такие маленькие шаги помогают избежать накопления беспорядка и сильно разгрузить основную уборку.

Завершайте день короткой уборкой

Иногда для выполнения важнейших задач нужно всего 10-20 минут. Используйте эти минуты перед сном не для налета на холодильник, от которого вам будет только вред, а для каких-то небольших дел по наведению чистоты. К примеру, вытрите насухо пол и поверхности в ванной после душа. Загрузите и поставьте на таймер стиралку и посудомойку – тогда утром просто достанете и разложите чистое. Вынесите мусор, разложите по местам пульты от домашней техники или почистите себе на завтра обувь. Так вы ляжете спать с ощущением, что позаботились о себе и близких. А это хорошее ощущение, которое дает немного больше покоя.

Используйте многофункциональные чистящие средства

Хотя для некоторых домашних работ нужны специальные чистящие средства, для большинства все же подходят одни и те же вещества. А отсутствие необходимости выбирать какую-то конкретную банку из целой батареи делает уборку ощутимо более быстрой и значительно менее утомительной. Так, если для унитаза вам все же придется держать отдельный гель, то помыть плитку, зеркала, смесители и ванну или поддон можно одним и тем же мыльным раствором или уксусным спреем. А для некоторых работ, как мытье полов или вытирание пыли, вполне подойдет и простая чистая вода – не добавляйте себе работы там, где в этом нет жесткой необходимости.

Выделите приоритетные зоны

На некоторые зоны в доме приходится большая нагрузка, чем на другие. Так кухню мы очевидно используем чаще и интенсивнее, чем столик на балконе. Соответственно и загрязняется она сильнее. Поэтому протирать кухонные столешницы нужно будет ежедневно, а о балконном столике можно позаботиться и раз в неделю. Также вовремя разбирайте тумбочку в прихожей, куда складываете вещи, которые приносите домой, регулярно мойте ванную и пол в коридоре. Остальным зонам внимание можно уделять по необходимости.

Делегируйте работу

Все же делегирование задач, о котором мы говорили в самом начале, хорошая идея, от которой не нужно отказываться ни в коем случае. Порядок – это ответственность каждого живущего в доме, поэтому важно распределять задачи и поощрять семью наводить порядок вместе. Создайте список ежедневных или еженедельных задач и раздайте его членам семьи или соседям по дому. Введите систему поощрений для детей, чтобы они с большим желанием приобщались к работам. Работайте все вместе, чтобы не задевать их чувство справедливости. Не выдвигайте абсурдных требований, как запрет работать в наушниках – главное, чтобы работа была сделана. Ну и не отказывайте себе в удовольствии раз или два в год нанять клининг для генеральной уборки, если это вписывается в ваш бюджет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о способах сделать процесс уборки для себя более веселым и менее стрессовым.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.