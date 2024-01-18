Как сохранить руки теплыми на морозе: удивительный лайфхак

Пальцы и уши на морозе страдают первыми. И если на голову можно надеть толстую шапку, а на ноги – теплую обувь, то держать руки постоянно в тепле может быть сложнее. Естественно, можно приобрести специальную грелку для рук, но ее не всегда удобно использовать.

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Поэтому по интернету ходят лайфхаки, которые помогут сохранить руки теплыми даже в сильный мороз. OBOZ.UA рассказывает об этих советах подробнее.

Если вы делаете что-то со снегом

Одно из главных правил в мороз – сохранять сухость. Мокрая одежда приводит к быстрому переохлаждению и даже обморожению. Но как быть, если вам нужно, например, почистить машину или откопать от снега двор? В таком случае на помощь придут обычные одноразовые латексные перчатки. Наденьте их под рабочие перчатки и ваши ладони останутся сухими. К тому же слой латекса защитит от ветра. А еще создаст дополнительную прослойку воздуха, которая сохранит больше тепла. Этим же лайфхаком можно воспользоваться, если вы хотите поиграть в снежки. С латексными перчатками ваши пальцы будут дольше оставаться сухими и теплыми и вы сможете получить больше удовольствия от игры.

Если вам нужно долго находиться на улице

Однако этот лайфхак может не сработать, если вам нужно провести на улице длительное время. Кожа под латексом может начать потеть, а это будет та самая влага, которой вы так стараетесь избежать. Здесь на помощь придет старая добрая многослойность. Наденьте непосредственно на ладонь тоненькую комфортную перчатку. Можно даже тканевую, а не из более толстого трикотажа. Между ней и вашими привычными зимними перчатками образуется прослойка воздуха, которая будет удерживать тепло. Такая конструкция может быть даже теплее терморукавиц для активных видов спорта. И при этом гораздо удобнее в условиях города.

Не допускайте замерзания

Каждый раз, когда вы почувствуете, что ваши пальцы начинают мерзнуть, делайте что-то, чтобы не дать им охладиться. Во первых, риск обморожения для пальцев очень высок, во вторых, отогреть руки бывает очень непросто. Что можно в этом случае сделать? К примеру, положить руки в карманы или засунуть под мышки, обхватив свое туловище и прижав кисти к телу. Также можно время от времени сжимать и разжимать кулаки несколько раз, чтобы усилить кровообращение в пальцах – это их согреет. Если вы несете в руке сумку или пакет, периодически перекладывайте его из руки в руку, чтобы согреть замерзшую ладонь. Ну и, конечно, подумайте о приобретении грелки для рук, если вам приходится бывать на морозе часто и долго.

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