Что делать, чтобы зимой не электризовались волосы: советы

Сухой воздух окружает нас зимой повсюду. На улице влажность падает из-за мороза, а в помещении – из-за отопления. Такая атмосфера отражается на состоянии волос и кожи. В частности, прическа начинает электризоваться. Например, из-за этого эффекта после снятия шапки шевелюра может стоять торчком.

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К счастью, справиться с проблемой можно. OBOZ.UA собрал несколько эффективных способов, чтобы избавиться от статического заряда в волосах.

Измените средства по уходу

Поскольку статический заряд накапливается в волосах из-за сухости, зимой целесообразно будет перейти на увлажняющую косметику по уходу за прической. Эффективными будут несмываемые сыворотки и масла с эффектом увлажнения. Также можно добавить к своему уходу антистатики для волос. Раз в неделю следует делать питательную маску, она поможет сделать структуру волоса более плотной, что тоже защитит от электризации.

Не сушите феном всю длину

Использование фена тоже пересушивает волосы. Поэтому зимой следует изменить подход к его применению. Подсушивайте феном только корни. При этом выбирайте режим холодного обдува. Длина пусть сохнет естественным образом. Да, это будет дольше, но поможет существенно снизить электризацию шевелюры. Еще более эффективным будет фен с опцией ионизации.

Обратите внимание на расческу

Пластиковые инструменты по уходу за прической усиливают накопление статического заряда в волосах. Зимой лучше выбирать деревянные или силиконовые щетки и гребешки. Также на рынке существуют специальные предложения с антистатическим покрытием.

Купите шапку с шелковой подкладкой

Шелк меньше всего провоцирует электризацию волос. Поэтому шапка с подкладкой из натурального шелка поможет решить эту проблему. В конце концов подшить такой слой можно и самостоятельно, чтобы не отказываться от любимого головного убора.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно ухаживать за волосами зимой, чтобы сохранить их здоровье.

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