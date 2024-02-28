Как сохранить полотенца белыми и пушистыми: прием, который используют в отелях

Мягкость новых полотенец часто исчезает уже после нескольких циклов стирки. Волокна становятся жесткими и неприятными на ощупь.

Похоже, невозможно долго поддерживать полотенца мягкими пушистыми, однако эксперты раскрыли секрет, которым пользуются гостиницы и спа-салоны. Тратиться на дорогие профессиональные средства не придется.

Лайфхаки для мягкости полотенец

По словам Ника Шеклока, специалиста по уборке Online Bedrooms, существует множество методов, которые используют профессионалы, чтобы дольше поддерживать полотенца в отличном состоянии. И, к счастью, большинство компонентов дешевые и доступные.

Пригодятся следующие ингредиенты: белый уксус, отбеливатель и дополнительный кондиционер, чтобы ткань имела свежий запах и сохраняла мягкость.

Нужно всего лишь добавить две-три чашки уксуса во время стирки – это поможет удалить грязь и накопление между волокнами. Дополнительный бонус – уксус разрушит бактерии, а также дезодорирует полотенца. Одной бутылки должно хватить минимум на два-три цикла стирки.

Еще один лайфхак: нужно настроить стиральную машину на 40-60 °C, добавить жидкий стиральный порошок и ½ стакана белого уксуса.

Важно также, чтобы в стиральной машинке было свободное место. Это уменьшает трение во время стирки, которая, как правило, приводит к повреждению материала.

Пищевая сода также является необходимой добавкой во время стирки. Достаточно взять четверть стакана на один цикл, чтобы избавиться от запахов. В качестве предварительной очистки можно замочить полотенца в смеси горячей воды с содой – эту процедуру следует выполнять в течение часа перед тем, как начинать машинную стирку.

Как часто нужно стирать полотенца

Влажные полотенца – идеальная среда для накопления бактерий и грибковых спор.

Доктор Росс Перри, директор дерматологических клиник Cosmedics, подчеркнул, что нет установленных правил относительно того, как часто следует стирать полотенца, однако есть некоторые нюансы.

"Если вы часто посещаете тренажерный зал и много потеете, то даже после душа на полотенце будет много мертвых клеток кожи и бактерий, поэтому стоит стирать полотенца если не каждый день, то хотя бы через день", – отметил Перри.

При обычном использовании достаточно нескольких циклов стирки в неделю. Дерматолог советует по крайней мере раз в неделю использовать пилинг, который поможет избавиться от мертвых клеток кожи перед использованием полотенца.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как быстро вернуть полотенцам мягкость.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.