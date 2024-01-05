Как быстро вернуть полотенцам мягкость: лайфхак без соды

Частая стирка приводит к ухудшению состояния полотенец. Ткань становится жесткой и неприятной для тела и это создает ощущение дискомфорта. Использование большого количества порошка и включение неправильного режима портят мягкий материал.

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Блоггерша под ником @mama_mila_ опубликовала видео в социальной сети TikTok, где поделилась полезным лайфхаком. По ее словам, простой способ быстро вернет красивый внешний вид полотенцам и устранит запах затхлости.

Белый уксус и эфирное масло

Эти натуральные ингредиенты способны не только вывести устаревшую грязь и удалить неприятный аромат, но и сделают ваши полотенца мягкими и "пушистыми". Кислотные свойства уксуса расщепят остатки порошка, и ткань снова станет эластичной и сможет хорошо поглощать влагу. А эфирное масло устранит запах затхлости и создаст приятный аромат.

Для этого добавьте в два стакана белого уксуса четыре капли любимого эфирного масла. Все тщательно размешайте и вылейте смесь в барабан к полотенцам. Выберите режим от 40 до 60 градусов. Это идеальная температура для стирки мягких тканей.

Но стирайте полотенца отдельно от других вещей. Это обеспечит эффективную и глубокую очистку.

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