Как сохранить деревянный пол в идеальном состоянии: советы экспертов

Полы из натурального дерева – это настоящая роскошь в интерьере. Этот материал имеет отличный вид и очень приятен в использовании. Но также он чувствителен и нуждается в специальном уходе.

Как правильно убирать деревянный пол, разбирался OBOZ.UA. А также узнавал, каких ошибок в уходе следует избегать, если вы хотите, чтобы она послужила вам дольше.

Правильная очистка дерева требует комбинации сухой и влажной уборки. Это поможет избежать повреждения поверхности материала и защитить его от разрушения. Вот что нужно делать раз в день, раз в неделю и раз в месяц, чтобы паркет или доска оставались в хорошем состоянии.

Ежедневно – сухое подметание

Ежедневная уборка мелкого мусора, падающего на пол, позволит защитить дерево от царапин, которые со временем ведут к более серьезным повреждениям. Но и инструмент при этом нужно выбирать мягкий. Веник или щетка должны иметь не жесткую щетину и хорошо собирать все даже из уголков.

Еженедельно – уборка пылесосом

Пылесосить паркетный пол тоже нужно мягкой насадкой. Причина та же – защита натурального дерева от царапин. Не забывайте собирать грязь в углах специальной насадкой. В ней могут развиваться бактерии и плесень, тоже опасные для такого типа покрытия.

Ежемесячно – тщательная влажная уборка

Быстро протирать деревянный пол влажной шваброй следует хотя бы раз в неделю – после чистки пылесосом. Но раз в месяц важно проводить действительно тщательную влажную уборку. Она должна включать мойку удаленных уголков и сложных мест. Также можно раз в месяц использовать специальные растворы для очистки деревянных поверхностей, а затем проводить обработку защитными средствами.

Каких ошибок следует избегать при чистке деревянного пола

Прежде всего помните, что нужно избегать всего, что может повредить поверхность дерева. Отложите все скребки, жесткие инструменты и агрессивные продукты.

Откажитесь от использования уксуса. Он слишком кислотен для дерева и может растворять защитные покрытия и повреждать волокна натурального материала. Лучше отдавайте предпочтение проверенным фабричным средствам.

В любом случае не оставляйте на дереве мокрых пятен. Если на пол попала вода, сразу собирайте ее с помощью швабры или тряпки. От чрезмерной влаги доски разбухают, деформируются и трескаются.

Не рекомендуется чистить деревянные поверхности паром. Влага в сочетании с температурой может повреждать материал.

Выбирая чистящее средство, обращайте внимание на маркировку. Оно должно быть предназначено именно для дерева. Универсальные растворы и жидкости для плитки, винила или пластикового покрытия не подходят для натурального паркета.

Не злоупотребляйте восковыми натирками полов. На слишком толстый слой средства будет налипать грязь. К тому же такой пол станет слишком скользким.

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