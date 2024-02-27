Как избавиться от следов от воды на деревянных поверхностях: простой способ

Деревянные поверхности и мебель в доме не только создают уют, но и приносят целую кучу ограничений. К примеру, нужно обращаться с ними аккуратно, чтобы не залить их водой, ведь пятна потом будет непросто оттереть.

К счастью, у энтузиастов ведения домашнего хозяйства есть действенный лайфхак и на этот случай. OBOZ.UA рассказывает о его возможностях и ограничениях.

Почему не стоит заливать дерево водой

Пористая структура древесины достаточно быстро впитывает любые попадающие на нее жидкости. Даже обычная вода может оставлять белесые пятна. Вы, вероятно, видели их. Чаще всего они имеют вид кольца в местах, куда часто ставят стакан или чашку с напитком. Отчистить кольцо, не сняв верхний слой древесины, может быть очень непросто. Но на помощь здесь приходит универсальное средство по уходу за домом – пищевая сода.

Как воспользоваться содой для чистки древесины

Чтобы избавиться от водяных колец на деревянной мебели, приготовьте из соды чистящую пасту. Для этого смешайте ее с небольшим количеством воды, чтобы получить нужную консистенцию. Наберите некоторое количество пасты на тряпку из микрофибры и круговыми движениями вотрите ее в пятно. Действуйте осторожно, движения должны быть медленными, а нажатие умеренным. Шлифуйте так древесину в течение 5-10 минут, избегая неповрежденных участков.

Когда пятно исчезнет, снимите остатки пасты с помощью сухой тряпки. Затем очистите поверхность слабым раствором мягкого мыла. Завершить процедуру лучше нанесением мебельного воска либо капли растительного масла. Напоследок отполируйте поверхность сухой тканью.

Вместо соды для такой чистки можно взять также зубную пасту. Но это должна быть именно паста, а не гель – только в ней содержится тонкий абразив, способный зашлифовать древесину. Вы можете также использовать аналогичный метод, но с солью экстра.

Когда лайфхак не подействует

Имейте в виду, что этот способ удаления пятен воды с поверхности дерева имеет ограничения. Пищевая сода хорошо справляется с новыми пятнами от воды, а не со стойкими следами. Поэтому следует убирать такие отметины сразу. А еще лучше не допускать попадания жидкости на древесину.

Периодически покрывайте деревянную мебель и поверхности защитными средствами. И обязательно кладите под посуду с едой и напитками защитные подставки. Только так вы сохраните вид дерева надолго.

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