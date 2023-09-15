Как согреться в квартире, пока нет отопления: действенные способы

Казалось, еще вчера мы едва не теряли сознание от аномальной летней жары, но осень, как обычно, подкралась незаметно. По всем прогнозам, украинцев ждет еще одна тяжелая зима. Россияне не отказались от намерений обстреливать объекты критической инфраструктуры, так что вполне возможно, нам снова придется пережить отключение света, воды и тепла.

OBOZREVATEL собрал простые, но очень эффективные советы, которые помогут согреться, пока нет отопления. Важно заранее запастись одеялами и грелками.

Совет 1

Прежде всего, позаботьтесь о терморегуляции. Откажитесь от синтетических вещей, но соблюдайте правила многослойности. Наденьте белье, термобелье, брюки, свитер, теплый халат. Держите ноги в тепле, не забудьте о качественных шерстяных носках. Купите теплое одеяло и плед.

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Совет 2

Осень была бы довольно романтичным сезоном, если бы не было так холодно. Но уюта добавит чашка любимого напитка. Наслаждайтесь простыми моментами – укройтесь одеялом, возьмите чашку чая, кофе или какао и включите интересный фильм. Если нет света – можно почитать книгу. Кстати, пар из чайника во время кипения тоже повышает температуру в доме.

Совет 3

Физическая активность полезна не только для поддержания формы и повышения выносливости. 10-15 минут обычных упражнений разогреют мышцы, и вы уже не будете чувствовать холода. Главное – заставить себя вылезти из-под теплого одеяла и начать тренировку.

Совет 4

В довоенное время нам казалось, что грелки уже давно отжили свое. Как оказалось – нет. В условиях отключения света лучшего способа согреться в постели и не отыскать. В качестве грелки можно использовать обычную пластиковую бутылку, набрав в нее горячую воду. Это действенный способ нагреть холодную постель перед сном.

Совет 5

И снова об уюте. Утеплите пол в доме качественными коврами. Это снизит потери тепла, да и ноги не будут мерзнуть от холодного паркета. Воспользуйтесь возможностью обновить интерьер и обязательно постелите ковры в спальне и других комнатах, где проводите больше времени.

А самое главное – заранее подготовьте дом к зиме. В случае с деревянными рамами главной причиной теплопотерь являются щели, но неправильная регулировка замков пластикового окна может вызвать сквозняки. Как установить теплоотражающую пленку на окна и какие есть лайфхаки для простейшего утепления квартиры – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как утеплить окна, двери и дома в целом.

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