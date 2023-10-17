Как собрать и хранить семена тыквы: экспертные советы

Накануне Хеллоуина популярности набирает американская традиция украшения дома тыквами. После того как вы сделали украшения и, возможно, приготовили вкусный тыквенный пирог с мякотью, не стоит выбрасывать семена.

В следующем году их можно высадить в саду или оставить для жарки и использовать в качестве гарнира для супов, салатов или домашней выпечки. Как собрать и хранить семена тыквы, рассказало издание Homes and Gardens.

Очистите тыквенные семена

Очистка семян – это первый и важный шаг для сбора тыквенных семян. Важно помнить, что тыквы должны быть полностью зрелыми. Прежде чем начать сбор семян убедитесь, что они полностью сформированы, поскольку это поможет увеличить скорость прорастания.

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Выбрав спелую тыкву, вытяните мякоть и отделите семена.

"Тщательно промойте семена в ситечке с мелкими отверстиями под холодной проточной водой. Это поможет удалить остатки мякоти с тыквы. Обсушите их бумажным полотенцем", – рекомендует Ларс Найман, основатель платформы для выращивания овощей Taim.io.

Разложите тыквенные семена для сушки

Подготовьте тыквенные семена к сушке. Темми Сонс, эксперт по садоводству и генеральный директор TN Nursery, советует поместить их на сухое бумажное полотенце или на марлю (хлопок поможет ускорить процесс высыхания). Убедитесь, что семена не прилипают друг к другу на ткани.

Перемешивайте семена один или два раза в день, заменяя бумажные полотенца при необходимости, пока семена полностью не высохнут. Если останется вода, семена заплесневеют и сгниют во время хранения.

Этап хранения

Если правильно хранить тыквенные семена, они сохранятся до следующего года. Когда семена высохнут, их следует поместить в герметичный контейнер и хранить в прохладном сухом месте, защищенном от света. В качестве альтернативного способа можно также использовать заморозку.

Очистив и высушив семена тыквы, вы можете обжарить их с любимыми приправами для вкусной закуски.

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