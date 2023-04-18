Как собаки выбирают, на кого лают: какие люди раздражают животных

Постоянный собачий лай может сильно беспокоить хозяев и соседей. Однако, по словам экспертов, таким образом пес реагирует на определенный раздражитель. В дикой природе собаки не склонны лишний раз издавать звуки, а вот домашние питомцы лают довольно часто.

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Вместо того чтобы злиться на животное, нужно разобраться в причинах такого поведения. Что может раздражать собак и как они выбирают на кого лаять – читайте в материале OBOZREVATEL.

Взрослые социализированные собаки не будут лаять без причин. Лай – это всегда сигнал тревоги. Возможно, что-то раздражает или пугает любимца, и он таким образом предупреждает хозяев об опасности.

Интересно, что собака может злиться и лаять на одного незнакомого ей человека, который приходит в дом, а на другого незнакомца реагировать совершенно спокойно. Этому есть объяснение. У собак хорошо развито обоняние, а все люди отличаются физическими характеристиками. Ярко выраженный запах, громкий голос или активное жестикулирование может не только раздражать пса. Животное начнет ощущать угрозу от "чужака" и лаем будет пытаться предупредить об этом хозяев, которых желает защитить.

Эксперты говорят, что собаки способны помнить отрицательные моменты. У них также есть ассоциативное мышление. Рост, одежда, выражение лица человека могут напомнить собаке о каком-то плохом опыте в прошлом. Возможно, пес когда-то сталкивался с похожим человеком, который причинил ему боль.

Есть мнение, что собаки словно ощущают характер человека. На добрых и ласковых людей животные и реагируют соответственно без агрессии. Собаки обладают хорошей чувствительностью. Если пес заметит, что хозяин относится к кому-то настороженно, то с высокой вероятностью животное начнет нервничать и лаять.

Собака может начать лаять, попав в неизвестное место. Новые запахи могут раздражать животное, ведь оно будет чувствовать тревогу и неуверенность. В таком случае хозяин должен ободрить любимца и успокоить его.

Инстинкт защиты останется с собакой навсегда, поэтому не удивляйтесь, когда животное начинает лаять, заметив на улице незнакомца, который, например, открывает зонтик, размахивает палкой или активно жестикулирует. Собаки всегда будут пытаться защитить своих хозяев.

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