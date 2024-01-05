Как смягчить задник на кожаной обуви: спасительные способы от натирания

Часто новая кожаная обувь донимает своего владельца, натирая кожу стопы. И в значительной части случаев "виновниками" проблемы являются жесткий задник или слишком грубые швы.

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К счастью, укротить их не так уж сложно. Помогут в этом простые средства, которые могут смягчить проблемную деталь. OBOZ.UA публикует несколько действенных рецептов.

Льняное масло

Масло семян льна известно своими смягчающими свойствами. Оно делает даже очень грубую кожу более податливой и нежной. Все, что нужно, чтобы воспользоваться его преимуществами, это тщательно натереть проблемные швы обуви, особенно на заднике. С помощью ватного диска вотрите средство глубоко в кожу и оставьте на ночь. Уже с утра вы почувствуете разницу.

Касторовое масло

Еще один растительный жир, способный справиться даже с самой упрямой кожей. При этом поможет двойная обработка. Возьмите несколько капель касторового масла на ватный диск и нанесите их на швы, тщательно растерев, чтобы оно проникло в малейшие отверстия. Дайте средству подействовать час, соберите остатки и снова повторите обработку. Напоследок еще раз промокните обувь от растительного масла и хорошо заполируйте места нанесения мягкой тряпкой. Швы должны стать гораздо более податливыми.

Глицерин

Глицерином можно не только смягчать обувь, но и защищать ее от влаги и пыли. Обработайте средством всю поверхность пары снаружи и аккуратно нанесите его с помощью ватной палочки на швы внутри. Минут через 30 снимите остатки и отполируйте пару. После такой обработки она будет блестеть, как новая, и станет гораздо более комфортной.

Воск

Чтобы сделать проблемные участки ботинок менее грубыми, их можно обработать теплым пчелиным воском. Растопите немного средства на водяной бане и нанесите каплю или две на участок, который причиняет вам дискомфорт. Уже в скором времени шов должен стать более мягким. Чтобы упростить задачу можно просто натереть шов свечой (главное – не брать вариант со стеарином) и погреть его феном на не очень высокой температуре.

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