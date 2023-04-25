Как вывести пятна плесени на домашнем текстиле и одежде: лайфхаки

Достав сезонную одежду из шкафа, часто можно заметить пятна плесени. Этот вид грибка очень быстро распространяется в местах, где есть чрезмерная влажность. Желательно регулярно проветривать все комнаты, чтобы обеспечивать хорошую свободную циркуляцию воздуха.

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Одежду от плесени очистить непросто. Издание Sante Plus предлагает простые и эффективные советы, которые помогут удалить плесень.

Сахар против плесени

Эксперт по уборке Флавия Феррари предлагает простой, экологичный и недорогой лайфхак. Она советует использовать его на белой одежде, ведь яркие цвета могут потускнеть.

В емкость с теплой водой добавьте 100 мл отбеливателя и 3 столовых ложки сахара. Тщательно перемешайте, а затем замочите грязную одежду. Оставьте вещи на несколько минут, чтобы ингредиенты возымели действие. После этого прополощите одежду в чистой воде и запустите цикл стирки в машинке.

Пищевая сода

Пищевая сода известна своими дезодорирующими и абсорбирующими свойствами. Более того, регулярная стирка одежды с пищевой содой смягчит и отбелит одежду. В емкости с водой нужно смешать воду, 1 столовую ложку стирального порошка и 3 столовых ложки пищевой соды. Замочить одежду эксперты советуют минимум на 20 минут, а затем постирать ее в машинке.

Лимонный сок

Есть еще одно действенное средство – лимонный сок. Этот лайфхак также подходит для белых и светлых вещей. Смешайте 2 литра теплой воды, сок 2-х лимонов, 1 чайную ложку соли и 1 столовую ложку мыла. Замочите в растворе грязное белье и дайте ему постоять как минимум час. Помимо того, что лимон избавляет от пятен, он оставляет на одежде приятный аромат.

Перекись водорода

Перекись водорода также используется для борьбы с плесенью. Рецепт прост: смешайте воду и перекись водорода в пропорции 4:1. Эксперты советуют использовать этот лайфхак только для таких тканей, как лен и хлопок.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как точно рассчитать дозу стирального средства, чтобы оно не портило ткани и машинку.

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