Как сказать на украинском 'валятся в постели': можно заменить одним словом

Что может быть приятнее, чем иметь утром достаточно свободного времени и долго наслаждаться пребыванием в постели? Знаете ли вы, как такую ситуацию правильно описать на украинском языке? Многие скажут, что это называется "валятись у ліжку". Но это будет дословный перевод русского фразеологизма, что в большинстве своем неправильно.

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О том, как сказать о таком утреннем блаженстве на украинском языке, рассказал языковед и педагог Александр Авраменко. Он также перевел еще несколько популярных стойких словосочетаний.

Итак, ситуацию с продолжительным пребыванием в постели без сна Авраменко обрисовал одним словом. И слово это "вилежуватись".

Отметим, что словарь представляют два значения этого слова. Одно действительно описывает пребывание в постели в течение длительного времени из-за усталости, болезни или других причин. Другое повествует о приобретении предметом или существом новых качеств через лежание в течение определенного времени.

Но на переводе одного фразеологизма Авраменко, конечно же, не остановился. Он привел еще несколько примеров, которые стоит запомнить:

я про сапоги, а он про пироги – я йому про діло, а він мені про козу білу;

остаться ни с чем – скуштувати/впіймати облизня;

держи ухо востро – пильнуй;

не сметь – зась;

взгрустнулось – огорнув смуток.

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