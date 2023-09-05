Как сказать на украинском 'подводить итоги': правильный вариант

При переходе на другой язык многие люди сталкиваются с явлением калькирования, когда привычные фразы переводятся прямо, что приводит к лексическим ошибкам – употреблению ошибочных словосочетаний и конструкций, не свойственных речи. С украинским это случается довольно часто и некоторые ошибки получили широкое распространение.

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Исправить их взялся языковед Александр Авраменко. Он объяснил, как правильно переводить устойчивые выражения "подводить итоги", "задавать вопросы" и "приводит пример".

Когда неопытный говорящий хочет рассказать о выводах, сделанных из какой-либо ситуации или дела, он или она часто напрямую переводит "подводит итоги" как "підводити підсумки". И выходит калькирование. На украинском языке в этом случае правильно говорить "підбивати підсумки". Глагол "подводить" можно употребить, скажем, когда вы описываете процесс нанесения макияжа – "підводити вії".

Так же и со словосочетанием "задавать вопрос". По-украински правильно говорить "ставити запитання". А "задавать" можно домашнее задание или определенный темп.

И напоследок "приводит пример". В украинском языке глагол "приводити" употребляется, когда вы привели ребенка в детский сад или школу, тогда это будет правильно. Также приводят в действие двигатель. Что касается примера, то здесь нужно употреблять слово "наводити".

Итак, вот список правильных переводов этих трех фраз:

подводить итоги – підбивати підсумки;

задавать вопрос – ставити запитання;

приводить пример – наводити приклад.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как избежать кальки при переводе словосочетания "терять сознание".

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