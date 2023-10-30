Как сказать на украинском 'сладкоежка': перевод знают не все

Сладости – любимая еда многих людей, и это факт. Соответственно, в языке должно быть специальное слово для их обозначения. Многие неопытные говорящие пользуются калькой с русского "сладкоежка" и называют их "солодкоїжками", однако такую лексему не фиксируют словари.

OBOZ.UA поинтересовался, как именно можно перевести это слово на украинский. Оказывается, в украинском языке есть несколько вариантов перевода на выбор.

Так, вероятно, наиболее распространен вариант "ласун/ласунка". Оно родственно с глаголом "ласувати", обозначающим процесс поедания чего-то вкусного, как правило именно сладкого. О смаковании соленым говорят "солонцювати".

Есть у этого слова и общекорневые синонимы. Так о женщине можно сказать, что она "ласуха" или "ласійка", а о мужчине - "ласій".

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А вот прилагательное "ласий" прямого отношения к сладостям не имеет. Им обозначают человека с сильным влечением к чему-то, то есть это слово с более широким значением. Например о бабнике можно сказать, что он "ласий до жінок". Впрочем, как частный случай, это прилагательное можно употребить в словосочетании "ласий до солодкого/тістечок/тортів/цукерок"".

Среди других вариантов перевода словари также указывают на такие слова, как "солодій/солодійка", "сластолюбець/сластолюбиця". А в "Энеиде" Ивана Котляревского можно найти даже такой экзотический вариант, как "ласощохлист". Его впоследствии зафиксировал в своем словаре Борис Гринченко.

Итак, как видим, в украинском языке существует целый список слов, которыми можно перевести слово "сладкоежка". И выбирать вы можете по своему вкусу.

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