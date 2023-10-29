Перстень или каблучка? Как на украинском назвать 'кольцо'

К бытовым предметам, которые нас окружают каждый день, мы привыкаем настолько, что их названия становятся словно часть нашей личности. Поэтому тем, у кого сейчас идет процесс перехода на украинский язык, может быть непросто заменить в своем сознании такие слова, как, например, "кольцо" в значении одевающегося на палец украшения.

В украинском языке именно в такой форме оно не используется и это слово является русизмом или проявлением суржика. OBOZ.UA изучил, как его можно заменить, чтобы исправить эту ошибку.

Кільце – самый простой вариант замены. Дословный перевод слова с соблюдением всех особенностей украинского языка. Его можно употреблять как в уменьшительно-ласкательной форме ("колечко"), так и сказать на украшение "коло".

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Перстень – чаще такое слово применяют к кольцам, украшенным камнями или печатью. Но назвать так любое украшение, которое надевают на палец, не будет ошибкой, ведь происходит оно от слова "перст", то есть, собственно, "палец".

Каблучка – это один полный синоним слова "кольцо". Применяется на обозначение любого круглого по форме украшения, одевающегося на палец. Применяется для изделий из любых материалов.

Обручка – чаще всего употребляется для обозначения украшений, которые носят в знак помолвки или брака. Такое кольцо имеет ритуальное или статусное значение. Изредка слово может иметь более широкое значение.

Обідець – диалектное слово на обозначение украшения, носящегося на пальце. Является уменьшительно-ласкательной формой слова "обод".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский язык слово "стелька".

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