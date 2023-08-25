Как сказать на украинском 'перчатки' и почему 'рукавиці' – не вариант

Скоро наступит осень и мы начнем доставать из шкафов более теплую одежду. В частности, специальные аксессуары для защиты рук. Многие из недавно перешедших на украинский язык по инерции называют этот предмет "перчатки". Но это ошибка, ведь такого слова в украинском языке нет.

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Языковед Александр Авраменко решил помочь разобраться с этим вопросом в одном из своих экспресс-уроков. Он пояснил, что использование слова "перчатки" является проявлением суржика.

А вот в словарях фиксируется две формы слов на обозначение аксессуаров для защиты рук – "рукавиці" и "рукавички". На первый взгляд кажется, что они синонимы, но это не так.

Перчатки – это предмет, который разделен на два "карманчика". Один вмещает в себя большой палец, а другой – остальные пальцы руки. Они хорошо греют, однако не очень удобны для какой-то работы, требующей мелкой моторики.

Перчатки же разделены на пять обособленных отделений. Каждый палец имеет свое, поэтому они могут двигаться независимо друг от друга и в них удобно совершать даже сложные манипуляции. Следовательно, хирургическими могут быть только перчатки.

А вот боксерские принадлежности для защиты кулаков по формату являются типичными "рукавицями". Но называться такой инвентарь может и "рукавичками". Здесь существует прямая зависимость от размера.

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