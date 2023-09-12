Как сказать на украинском 'лечащий врач': ошибку совершают почти все

Время от времени, все мы сталкиваемся с медицинской системой и имеем дело с людьми, чья работа – поправлять наше здоровье. И здесь у тех, кто переходит на украинский язык, может возникнуть несколько проблем с формулировками. Как правильно называть такого специалиста – лікар или доктор? А может, это синонимы? А как перевести словосочетание "лечащий врач"?

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Помочь разобраться в этой терминологии решил языковед, педагог и популяризатор украинского языка Александр Авраменко. В своем экспресс-уроке он рассказал подробнее об этих словах.

В украинском языке слова "лікар" и "доктор" имеют разное значение. Лікар – это специалист, лечащий болезни. Итак, если вам нужна медицинская помощь, вы обращаетесь именно к лікарям.

А вот доктор – это уже научная степень. Человек, защитивший докторскую диссертацию, может называться доктором в какой-то науке. К примеру, доктор философских наук, доктор физико-математических наук и, конечно, доктор медицинских наук. Следовательно, врач вполне может быть доктором, если делает научные исследования и пишет по ним работы. Но не всякий врач – доктор.

Что же касается словосочетания "лечащий врач", то оно само по себе является тавтологией, как "масло масляное". Ведь лікар по определению занимается тем, что лечит, а не, скажем, танцует или поет (разве что на досуге). Медика, занимающегося улучшением вашего здоровья, достаточно называть просто лікарем. Если же вы хотите отметить, что речь идет именно о том враче, который занимается именно вами, в таком случае можно сказать "особистий лікар" или "персональний лікар". Это будет верно и понятно.

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