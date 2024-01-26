Как сказать на украинском 'куй железо, пока горячо': колоритные варианты

Люди, которые умеют делать все сразу, не откладывая на потом, пользуются возможностью, как только ее заметят, вызывают восторг. Их мы часто описываем русской поговоркой "кует железо, пока горячо". Но как найти удельный украинский анало, если вы решили отказаться от русского языка?

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Варианты продемонстрировал педагог и популяризатор языка Александр Авраменко. По его словам, в украинском языке существует несколько поговорок со схожим значением. Из них можно выбрать любой, который больше нравится.

Хапай, Петре, поки тепле.

Лови рибку, поки ловиться.

Весна раз красна.

П’ятниця вдруге не трапиться.

Коваль клепле, доки тепле.

Но и этот список далеко не исчерпывающий. Русско-украинский словарь устойчивых выражений приводит еще несколько интересных фраз, способных обогатить вашу речь колоритными изречениями. Попытайтесь запомнить один или несколько.

Куй залізо, поки не загасло.

Дери лико, поки час.

Тоді дівку віддавай, як люди трапляються.

Їж, поки рот свіж, а як помреться, то все минеться.

Гуляй, дитино, покіль твоя година.

Уживай світа, поки служать літа.

Коси сіно, поки сонце світить.

Коси, косо, поки роси..

Как видим, украинский язык очень богат разными образными изречениями. Поэтому потребности использовать только один, еще и калькированный с русского, нет никакой. Зато есть интересная возможность изучить родной язык более глубоко.

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