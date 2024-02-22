Что следует посеять на рассаду уже сейчас: урожай будет ранним

Конец февраля – прекрасное время, чтобы начать посев семян на рассаду. Это позволит получить ранний урожай, а также насладиться красотой цветущих растений уже весной.

OBOZ.UA подготовил список культур, которые следует посеять в конце зимы и несколько советов, благодаря которым ваша рассада будет крепкой и здоровой, а урожай обильным и вкусным.

Клубника и земляника

Семена земляники и клубники сходят довольно медленно, поэтому их можно сеять уже сейчас. Для этого используйте влажную почву. Также желательно провести стратификацию, то есть выдержите посаженные семена в холоде, чтобы получить урожай как можно быстрее.

Черешковый и корневой сельдерей

Сельдерей также нужно достаточно много времени, чтобы прорасти, но этот процесс можно ускорить, если прогреть семяна. Затем их можно посадить либо в строчки с промежутком в 2 см, либо в отдельные емкости. После этого накройте рассаду пленкой и при необходимости увлажняйте землю пульверизатором.

Баклажаны

Баклажаны также сеют в начале февраля, но это обычно позднеспелые сорта. Семена следует посадить в небольшие емкости и присыпать грунтом на пол сантиметра, накрыть пленкой и поставить в теплое место. Баклажанам нужна достаточно высокая температура для прорастания (около 27°C).

Перец

Для лучшего результата рекомендуется сначала прорастить семена. Затем почву распределите по стаканчикам и хорошо смочите. Сделайте небольшие углубления и высадите одно или два семечка. Накройте емкости пленкой и поставьте в теплое место. Когда появятся первые побеги, снимите пленку и оставьте перец на подоконнике.

Помидоры

Если климат позволит высадить томаты в открытую почву в конце апреля или начале мая, то уже сейчас можно приступать к их посадке. Положите по семенам в отдельные стаканчики или на расстоянии 3-4 см друг от друга, присыпьте сантиметром земли, накройте пленкой и отправьте в тепло. Как правило, томаты выдают первые ростки через 5-6 дней. После этого рассаду выносят на свет.

Петрушка

Семена петрушки высеваются в отдельные емкости. Растения будут готовы к высадке в открытую почву через 2,5-3 месяца.

Базилик

Посеять базилик можно уже сейчас, чтобы через два месяца высадить растение в открытую почву до теплицы.

Перед тем как класть семена в кассеты или небольшие стаканы, их следует прогреть.

Цветочные культуры

Виола

Семена виолы очень мелкие, поэтому их нужно хорошо углубить в почву. Подросшие сеянцы распределяют в отдельные стаканчики и держат в помещении. Когда появится первая пара листьев, цветок следует пересадить.

Лаванда

Это многолетнее растение с длинным вегетационным периодом. После того, как вы посеяли лаванду, ее следует поставить в холодное помещение по меньшей мере на месяц. Затем растение переносят в тепло и пересаживают после появления трех листьев.

Сальвия

В отличие от лаванды, это однолетний цветок. После высева, семена присыпаются небольшим количеством земли. Пикировать нужно после появления четырех листочков, а на улицу высаживать можно в последние дни весны.

Кроме того, в конце февраля можно начать выращивание рассады петунии, приморской цинерарии, лобелии, майорца, гвоздики Шабо и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, в чем можно замочить семена, чтобы вырастить здоровую рассаду.

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