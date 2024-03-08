Как сделать полотенца мягкими: бабушкин способ

Даже самые мягкие полотенца из лучшего материала со временем начинают становиться все жестче. Этому может способствовать соли из воды, избыточное количество использованного стирального средства и, как ни странно, смягчитель для тканей.

Со временем все эти вещества накапливаются в волокнах, задача которых впитывать воду, и превращаются в достаточно плотный налет. К счастью, его можно растворить и вернуть полотенцам мягкость. Как это сделать, узнавал OBOZ.UA.

Преодолеть проблему может универсальный дуэт из уксуса и пищевой соды. Содержащаяся в уксусе кислота хорошо растворяет соли из воды и остатки стиральных средств, а сода дезодорирует, дезинфицирует и нейтрализует остатки уксуса. Как пользоваться ими для полотенец? Вот пошаговая инструкция.

Шаг 1: стирка с уксусом

Смешайте один стакан уксуса с таким же количеством воды – эта смесь и будет тем же смягчителем, который восстановит состояние полотенец. Положите полотенца в машину, стиральное средство не добавляйте и запустите цикл с высокой температурой. Когда машина наполнится водой, влейте в отсек для порошка или непосредственно в барабан уксусную смесь. В результате вы получите полотенца, очищенные от налета.

Шаг 2: очищение содой

Когда полный цикл стирки с уксусом закончится, не доставайте полотенца, а всыпьте в барабан половину стакана пищевой соды. Запустите стирку снова, на этот раз можно выбирать более короткую программу, но вода все еще должна быть горячей. Сода уберет запах уксуса и сделает полотенца еще более мягкими. Все, что вам останется, это высушить их и наслаждаться тем, какими приятными они стали.

Применяйте этот метод только при необходимости, ведь чрезмерно частая стирка с уксусом может ускорить износ волокон ткани. Чтобы мягкость сохранялась дольше, используйте для стирки полотенец жидкие средства, добавляйте меньшее их количество, чем это предусмотрено инструкцией, и полностью откажитесь от использования кондиционера или комбинированных средств с его содержанием.

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