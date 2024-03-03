Как отстирать засаленные места на куртке: необычные способы

В холодное время года мы носим куртки постоянно. Поэтому появляются засаленные места на рукавах, воротнике и карманах, которые портят внешний вид верхней одежды и делают ее неопрятной.

Однако не всегда стирка в стиральной машине способна полностью удалить эти сложные загрязнения. О том, как быстро и легко вернуть зимней куртке красивый вид с помощью необычных лайфхаков, рассказывают OBOZ.UA.

Хозяйственное мыло

Если загрязнения появились недавно и не успели въесться в ткань, то можно попытаться справиться с ними хозяйственным мылом. Для этого просто намочите засаленные места, намыльте, хорошо потрите ткань и промойте ее водой.

Универсальный стиральный порошок

К универсальному стиральному пятновыводителю добавьте нашатырный спирт и жидкое моющее средство. Затем эту смесь нужно взбить до образования пены и нанести ее на засаленные места на 2-5 минут.

Бензин

Смочите ватный диск или салфетку в небольшом количестве очищенного бензина, протрите засаленные места и посыпьте влажную загрязненную ткань солью, крахмалом или тальком. После этого хорошо протрите куртку влажным полотенцем или салфеткой и обязательно выстирайте. При необходимости повторите процедуру несколько раз.

Соль и крахмал

Смешайте соль и крахмал в соотношении 1:1. Добавьте немного воды, чтобы получилось что-то похожее на пасту. Нанесите ее на загрязненные участки, дождитесь полного высыхания и смойте влажным полотенцем или губкой.

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