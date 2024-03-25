Как сделать кожаную мебель мягкой: гениальный трюк

Кожаная мебель – всегда рациональное и изысканное решение для интерьера. Цвета и стиль могут меняться, но кожа придает простой и элегантный акцент комнате. Чтобы сохранить привлекательный эстетический вид, важно ухаживать за мебелью, что также будет способствовать прочности и долговечности.

Кожа довольно уязвима к повреждениям от ряда факторов, таких как солнечный свет и влага. Как сделать кожаную мебель мягкой, рассказало издание House Digest.

Эффективное средство

Ежедневный износ влияет на внешний вид кожаных вещей, иногда приводя к трещинам, выцветанию, изменению цвета и царапинам. Поэтому избрание качественного чистящего и полированного средства – первоочередная задача.

Специалисты советуют увлажнить кожаную мебель натуральным растительным глицерином. Глицерин поможет сохранить поверхности мягкими и эластичными, устойчивыми к растрескиванию и высыханию. В отличие от других средств для чистки кожи или полироля, растительный глицерин нетоксичный и мягкий. Средство помогает сохранить природные масла, уже присутствующие в коже.

Пошаговая инструкция

Прежде чем наносить глицерин на мебель, важно предварительно очистить поверхность. Вы можете воспользоваться тканью из микрофибры, пылесосом с насадкой с мягкой щетиной или влажной тканью, чтобы осторожно вытереть пыль, грязь или остатки пищи.

Полностью высушите поверхность и только затем добавляйте глицерин. Можно распылить его непосредственно на мебель или налить чуть-чуть на чистую ткань, чтобы нанести вручную. Однако не насыщайте кожу излишне, поскольку это приведет к тому, что поверхность станет жирной или липкой.

Используя ткань, осторожно вотрите глицерин в кожу круговыми движениями, обращая внимание на участки, которые могут быстрее высыхать, например, подлокотники или сиденья. Дайте продукту впитаться в кожу в течение нескольких минут, а затем другой чистой сухой тканью удалите излишки, чтобы сохранить равномерное нанесение и предотвратить образование липкого слоя.

Хотя глицерин безопасен, всегда целесообразно провести точечную проверку на незаметном участке, прежде чем наносить средство на всю поверхность. Было бы ужасно использовать этот продукт на всем диване, а потом понять, что он обесцветил кожу.

Глицериновая обработка может не подойти для всех типов кожи. Если у вас, например замша или нубук, следует ознакомиться с инструкциями по уходу, прежде чем экспериментировать. Эти типы кожи могут по-разному реагировать на глицерин. Есть высокий риск повреждений при неправильном нанесении.

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