Как быстро убрать дома: 'метод одного инструмента', который навсегда изменит ваш подход

В уходе за домом важна эффективность, ведь это большая работа, которую нужно выполнять постоянно. Именно поэтому существует целое море лайфхаков, как минимизировать усилия и при этом улучшить результат и метод одного инструмента – один из самых интересных.

OBOZ.UA узнал больше об этом подходе. Рассказываем, как им воспользоваться и где он будет наиболее полезен.

Что так метод одного инструмента?

Как понятно из названия, суть метода заключается в уборке дома с помощью одного только предмета. Но это не значит, что нужно просто протереть все в доме – от сидения унитаза до зубной щетки – одной губкой.

На самом деле, этот подход помогает сконцентрироваться на одном типе работ и выполнить его до конца. К примеру, возьмите тряпку для вытирания пыли. Это и есть ваш единственный инструмент на ближайшие несколько минут. Обойдите с ней весь дом или комнату (в зависимости от того, сколько именно площади вы собрались убирать) и протрите все поверхности. Только когда вы полностью закончите с этой тряпкой, беритесь за что-то следующее – пылесос, швабру, щетку и т.д.

Этот подход принципиально отличается от подхода "комната за комнатой" или "новый день – новое помещение". В таком случае вы обычно берёте все необходимые инструменты в одно место, очищаете это пространство сверху вниз, а затем переходите к следующему. Данный метод позволяет выполнить все работы последовательно и без пробелов.

Как применить этот метод на практике?

Попробуйте для начала такой алгоритм действий в пределах одной комнаты:

разложите вещи по местам;

возьмите влажную тряпку и уберите всю пыль;

пропылесосьте пол и мягкую мебель;

вымойте пол.

Начав один тип работ, доведите все до конца и только потом переходите к следующему этапу. С течением времени вы можете заметить, что убирать по такому алгоритму заметно быстрее. Все потому, что вы не отвлекаетесь и не тратите каждый раз время на подготовку к смене занятия.

Всюду ли работает этот метод?

Нет, убрать таким образом ванную или кухню не получится. Все потому, что эти помещения более грязные, чем остальные комнаты, и требуют специфических, более активных чистящих средств. К тому же здесь придется часто менять инструменты, ведь вы вряд ли захотите чистить унитаз и ванну одной щеткой. Или мыть одной губкой посуду и отсек для мусорного ведра.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о "методе выселения", который поможет легко сделать генеральную уборку.

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