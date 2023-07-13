Как охладить комнату: 10 способов, которые спасут от жары

Лето – это прекрасное время года, которое с нетерпением ждут большинство людей. Однако невыносимая жара на улице не дает нам комфортно чувствовать себя в квартире.

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Не беспокойтесь, если у вас нет кондиционера, прохладу в комнате можно сохранить другими действенными способами. OBOZREVATEL нашел советы, которые помогут справиться с этим.

Закройте окна и жалюзи, чтобы солнечные лучи и тепло не попадали в ваш дом. Проветрить комнату можете уже вечером или ночью, чтобы запустить свежий, прохладный воздух.

Если живете в доме, то откройте люк на чердаке. Не закрывайте его в течение лета, тогда тепло сможет выходить наружу. Это поможет сохранить прохладный воздух в комнате, потому что тепло не будет задерживаться в доме.

Купите вентилятор с технологией охлаждения. Он дешевле, чем кондиционер, но также снизит температуру в комнате. Обычные вентиляторы способны только перемещать воздух, но более современные быстро охладят помещение.

Лед поможет справиться с жарой. Наполните емкость водой и заморозьте ее. У вас получится один большой кусок льда, затем переместите его в большую посуду и залейте холодной водой. Поставьте посреди комнаты и воздух будет постепенно охлаждаться.

Можно разлить холодную воду в емкости и расставить по всей квартире. Температура со временем будет снижаться. Только будьте осторожны и не ставьте воду возле розеток или техники.

Некоторые лампочки обладают свойством выделять тепло. Лучше замените их энергоэффективными лампами. Они не только снизят жару в комнате, но и дольше прослужат.

Чтобы быстро охладить комнату, повесьте влажную или мокрую простыню возле открытого окна. Это поможет снизить температуру воздуха, который попадает в дом.

Темные жалюзи и шторы не пропустят свет и тепло в квартиру. Если они подходят под ваш интерьер, то лучше отдайте предпочтение им.

Но также можно наклеить теплоотражающую оконную пленку на стеклянную дверь и окна. Это легко сделать самостоятельно и пленка не пропустит тепло в дом и сохранит прохладу.

Включенная духовка производит много тепла, что повышает температуру в помещении. Поэтому старайтесь не пользоваться духовым шкафом в жаркие дни.

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