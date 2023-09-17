Как сделать компостную яму: важные моменты

Компост – это удобрение, которое образуется в результате разложения органических веществ. Если вы не хотите тратить много денег на удобрения, то можно сделать компостную яму во дворе, это решит проблему не только с выбрасыванием отходов, но и с подкормкой почвы.

Вы сможете использовать компост уже через полгода. OBOZREVATEL нашел советы, которые помогут самостоятельно создать компостную яму.

Для образования органического удобрения недостаточно просто выкопать яму и сбрасывать туда разные отходы. Потому что так процесс гниения замедлится из-за влажности и отсутствия вентиляции. Для этого нужен деревянный ящик.

Такое сооружение можно сделать самостоятельно или купить готовый садовый компостер. Вы должны погрузить ящик на 50 см в почву, и на один метр он должен быть над землей. Идеальные размеры ямы – 1,5 на 2 метра. Разделите ее на две секции. В первую – выбрасывайте отходы сразу, а другую оставьте до следующего года.

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Дно застелите сеном или мелкими ветвями.

Вы можете выбрасывать в яму листья, ветки, опилки, картон, бумагу, корни растений, золу, скошенную траву, стебли цветов, шерсть животных и все пищевые отходы растительного происхождения.

Но избегайте продуктов животного происхождения, фекалии животных, минеральных удобрений, сорняков, на которых уже начали созревать семена и растений с длительным периодом гниения (ботва картофеля или помидоров).

Также ни в коем случае не бросайте туда кусты растений, пораженных болезнями, их лучше подсушить и сжечь.

Под влиянием тепла отходы будут перегнивать в компостной яме и через полгода образуется органическое удобрение.

Следуйте советам, чтобы не создать себе проблем:

Чтобы процесс гниения был быстрее, компостную яму лучше сооружать в затененном месте подальше от дома, чтобы не попадал неприятный запах.

Избегайте соседства с деревьями, потому что избыток питательных веществ в почве может спровоцировать их гибель.

Нельзя делать такую яму возле колодца и мест, где больше всего собирается вода. Это может замедлить процесс образования компоста.

Не забывайте дважды в месяц перемешивать содержимое ямы, чтобы процесс гниения был равномерным.

Вы можете использовать компост уже в следующем сезоне, но чтобы удобрение наполнилось питательными веществами, необходимо около двух лет.

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