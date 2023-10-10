Как сделать из бумаги хороший подарочный конверт: быстрый лайфхак

Обычно большинство выбирают деньги в подарок, когда не знают, что купить человеку на праздник. Но часто бывают ситуации, что для этого нет соответствующего конверта, но такую ситуацию легко исправить.

Блоггерша под ником @effectivespaces опубликовала видео в социальной сети Instagram, где рассказала, как сделать праздничный конверт самостоятельно. Для этого не потребуется много времени и сил.

Вам нужен хороший кусок подарочной бумаги, которым обычно обертывают коробки по праздникам или цветы.

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Вырежьте прямоугольник из бумаги, положите внутрь деньги. Затем согните правый нижний угол так, что бы наполовину закрыть купюру. Так же сделайте с верхним левым углом.

Затем подогните полоску бумаги, которая осталась внизу и еще раз согните ее, чтобы образовалась ровная линия. Так же сделайте с верхним кусочком бумаги и засуньте его в "карман" и праздничный конверт готов.

Также можно дополнить конверт открыткой с пожеланиями, красивой лентой или цветами. Такое креативное и необычное изделие точно понравится другим.

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