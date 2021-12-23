Как красиво упаковать подарок на Новый год и Рождество: в сети поделились лайфхаками. Видео

Упаковка для подарка – это не просто дань традиции, а дополнительное выражение внимания, подчеркивание торжественности момента. Особенно актуальным этот вопрос стает перед рождественскими и новогодними праздниками и тогда почти каждый задает себе вопрос – "как же это сделать".

Телеканал Fox news не стал придумывать велосипед, а отыскал в сети хорошие идеи по упаковке подарков. При этом там напомнили, что нет ничего более особенного, чем рождественским утром найти под елкой кучу подарков завернутых в яркую, красивую праздничную бумагу.

"К сожалению, получить эти подарки в красивой упаковке может быть намного сложнее, чем люди думают", – отметили авторы статьи.

Там же добавили, что к счастью, пользователи социальных сетей активно делятся своими различными хитростями по упаковке подарков в Интернете.

Видео дня

"Независимо от того, включают ли они секретные методы изготовления подарков необычной формы или демонстрируют уникальные гаджеты, которые помогают упростить процесс, эти советы помогут сделать праздники намного менее стрессовыми", – подчеркнули в статье.

Так, Fox news посоветовал обратить внимание на упаковку подарков от Линдси Роггенбак. Она поделилась на своей странице видео, в котором показано, как завернуть подарок странной формы.

"Вместо того, чтобы пытаться обернуть бумагу вокруг плюшевого животного, она сложила оберточную бумагу в небольшой пакет. Затем она просто положила игрушку в сумку и заклеила ее верх", - прокомментировали видео авторы материала.

Вторая идея касается касается подарка в форме трубки. Пользователь сети Ленния продемонстрировала трюк, с помощью которого концы такого подарка выглядели красиво и аккуратно.

"Отрезав бумагу по размеру с трубкой, но чуть больше, она разрезала концы на "бахрому". Затем она просто заложила каждый "язычок" и заклеила их.

На странице Make Life Simpler в TikTok был продемонстрирован метод складывания бумаги без использования скотча. Это хороший навык, потому что у каждого был момент, когда у него заканчивалась лента на полпути после упаковки подарков.

Другой пользователь TikTok по имени Молли, опубликовала видео под названием The Renegade Home. Она поделился советом для людей, которым сложно отмерить нужное количество бумаги для подарка. Если бумага оказывается слишком маленькой, она рекомендовала повернуть ее по диагонали, прежде чем делать на ней какие-либо заломы.

"Это поможет сократить расход бумаги в процессе упаковки", – открыла секрет автор идеи.

Как сообщал OBOZREVATEL, подарок важная часть праздников. Специалисты опубликовали ряд идей, что же может порадовать супругу, коллегу, друзей.