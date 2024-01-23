Как сделать грелку своими руками: простая инструкция

Зима продолжается, предстоит еще много недель холодов и важно знать, как поддерживать себя в тепле, даже если в квартире не очень хорошо работает отопление. Одним из эффективных методов эксперты называют использование персональных грелок. В частности, согревающих устройств для рук.

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Естественно, можно приобрести химические и электрические грелки. Но достаточно эффективный вариант можно собрать и своими силами из подручных материалов. OBOZ.UA рассказывает о таком лайфхаке.

Среди основных требований к грелке для рук – компактные размеры и не слишком высокая температура, чтобы не обжечь кожу. При этом она должна хорошо сохранять тепло.

С последним хорошо справляются сыпучие материалы, достаточно легко нагревающиеся, а затем постепенно отдающие тепловую энергию.Из таких материалов дома вы с легкостью найдете крупу. Эксперты советуют выбирать рис. Он, помимо прочих свойств, также имеет округлую форму, что комфортно, когда вам приходится держать что-то в руках – ничто не колет и не врезается в кожу.

Итак, чтобы изготовить грелку из риса, возьмите чистый носок. Убедитесь, что он целый и из него не будет просыпаться содержимое. Заполните его рисовой крупой, завяжите сверху и положите в миковолновку на 1-2 минуты. Грелка готова. Ее можно носить в руках, класть под шею, когда вы сидите перед телевизором или компьютером, а также греть ею постель.

Однако убедитесь, что при разогреве рис не начал дымить – в таком случае это будет сигнализировать, что он перегрелся, и придется дополнительно охлаждать крупу. Впрочем, рисовая грелка пригодна к тому, чтобы ее можно было использовать несколько раз.

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