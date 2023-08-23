Как сделать дома средство для мытья фруктов и овощей: дешевый и безопасный рецепт

Магазинные овощи и фрукты обязательно нужно мыть. Специалисты предостерегают, что на поверхности пищи могут находиться патогенные микроорганизмы, вызывающие кишечные заболевания и расстройства желудка.

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Из-за неправильного хранения или транспортировки на магазинных продуктах могут обнаружить кишечную палочку, бактерии листерии, сальмонеллу и т.д. Издание Taste Of Home рассказало о простом и безопасном домашнем рецепте для мытья фруктов и овощей.

Почему нужно мыть фрукты и овощи из магазина

Употреблять немытые фрукты и овощи нельзя в связи с несколькими причинами. Помимо патогенных бактерий, на них могут содержаться пестициды. В процессе выращивания большого количества продукции производители используют химические удобрения и средства защиты от вредителей. Эти химикаты могут попасть в организм и вызывать множество проблем.

Здоровый человек может не ощутить влияние незначительного количества химикатов, однако ослабленный иммунитет, склонность к аллергии и хронические заболевания повышают риск неблагоприятных последствий.

Просто вымыть фрукты и овощи проточной водой иногда недостаточно. Специалисты советуют использовать экологичное самодельное средство.

Рецепт средства для мытья фруктов и овощей

Необходимые ингредиенты:

1/4 стакана дистиллированного белого уксуса;

1 стакан воды;

1/2 столовой ложки лимонного сока.

Шаг 1

Смешайте ингредиенты, поместив их в бутылку с распылителем. Если вам нужно очистить большое количество фруктов и овощей одновременно, следует удвоить пропорции.

Шаг 2

Сбрызните раствором фрукты и овощи. Отложите их на несколько минут, чтобы моющее средство подействовало.

Шаг 3

Промойте фрукты и овощи под прохладной водой, используя мягкую щетку, высушите их чистой тканью или бумажным полотенцем.

Дополнительные советы:

Лук перед мытьем следует очистить от шелухи и остатков корневой системы. После этого промываем проточной водой. Из цветной капусты перед мытьем нужно вырезать все потемневшие участки. Перед мытьем белокочанной капусты следует удалить верхние большие листья. Зелень можно просто промыть в прохладной воде. Виноград перед мытьем разделяем на отдельные гроздья, ополаскиваем под проточной водой и ждем, пока жидкость стечет. Ананас нужно мыть, используя щеточку. Листья можно удалить уже после мытья. Арбузы и дыни перед употреблением следует замочить в холодной воде на 30-60 минут.

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