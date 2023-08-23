Как сделать дома средство для мытья фруктов и овощей: дешевый и безопасный рецепт
Магазинные овощи и фрукты обязательно нужно мыть. Специалисты предостерегают, что на поверхности пищи могут находиться патогенные микроорганизмы, вызывающие кишечные заболевания и расстройства желудка.
Из-за неправильного хранения или транспортировки на магазинных продуктах могут обнаружить кишечную палочку, бактерии листерии, сальмонеллу и т.д. Издание Taste Of Home рассказало о простом и безопасном домашнем рецепте для мытья фруктов и овощей.
Почему нужно мыть фрукты и овощи из магазина
Употреблять немытые фрукты и овощи нельзя в связи с несколькими причинами. Помимо патогенных бактерий, на них могут содержаться пестициды. В процессе выращивания большого количества продукции производители используют химические удобрения и средства защиты от вредителей. Эти химикаты могут попасть в организм и вызывать множество проблем.
Здоровый человек может не ощутить влияние незначительного количества химикатов, однако ослабленный иммунитет, склонность к аллергии и хронические заболевания повышают риск неблагоприятных последствий.
Просто вымыть фрукты и овощи проточной водой иногда недостаточно. Специалисты советуют использовать экологичное самодельное средство.
Рецепт средства для мытья фруктов и овощей
Необходимые ингредиенты:
- 1/4 стакана дистиллированного белого уксуса;
- 1 стакан воды;
- 1/2 столовой ложки лимонного сока.
Шаг 1
Смешайте ингредиенты, поместив их в бутылку с распылителем. Если вам нужно очистить большое количество фруктов и овощей одновременно, следует удвоить пропорции.
Шаг 2
Сбрызните раствором фрукты и овощи. Отложите их на несколько минут, чтобы моющее средство подействовало.
Шаг 3
Промойте фрукты и овощи под прохладной водой, используя мягкую щетку, высушите их чистой тканью или бумажным полотенцем.
Дополнительные советы:
- Лук перед мытьем следует очистить от шелухи и остатков корневой системы. После этого промываем проточной водой.
- Из цветной капусты перед мытьем нужно вырезать все потемневшие участки.
- Перед мытьем белокочанной капусты следует удалить верхние большие листья.
- Зелень можно просто промыть в прохладной воде.
- Виноград перед мытьем разделяем на отдельные гроздья, ополаскиваем под проточной водой и ждем, пока жидкость стечет.
- Ананас нужно мыть, используя щеточку. Листья можно удалить уже после мытья.
- Арбузы и дыни перед употреблением следует замочить в холодной воде на 30-60 минут.
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