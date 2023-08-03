Как избежать почернения и гниения бананов: гениальный трюк

Банан – это тропический фрукт, очень распространенный по всему миру, его можно найти в любой стране. Чтобы бананы дольше оставались свежими, их следует хранить при комнатной температуре и подальше от влаги.

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Но часто бывают ситуации, когда только купили фрукты, а они на следующий день начинают чернеть и портиться. OBOZREVATEL рассказывает о лайфхаке, который поможет избежать почернения и гниения плодов.

Когда бананы созревают, то их стебли выделяют газ этилен. Этот газ может распространиться на остальную часть фрукта и вызвать гниение и появление черных пятен на кожуре.

Чтобы сохранить бананы как можно дольше свежими, нужно целлофановым пакетом обмотать "ножки". Это поможет избежать распространения газа по всему плоду.

Другие экзотические фрукты могут быстро испортиться, если их неправильно хранить. Низкая температура способствует тому, что фрукты начинают гнить и из-за этого выделяются очень вредные газы. Лучше завернуть плоды в бумагу и хранить при комнатной температуре.

Яблоки и груши в холодильнике тоже начинают выделять этилен. Это способствует быстрой порче даже тех продуктов, которые находятся рядом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рецепт простого перекуса, который можно быстро приготовить из перезрелого банана.

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