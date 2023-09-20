Как сделать дома аналог влажных салфеток: гениальный способ

Мыть руки очень важно для здоровья – этому нас научила пандемия коронавируса. Причем мыть нужно с мылом. Но доступ к этому косметическому продукту есть не всегда. К примеру, во время прогулки на природе.

Что делать в таком случае, показал блоггер Come Cucinare. Он предложил изготовить своеобразный аналог влажных салфеток, который можно взять с собой. В отличие от бутылки с мылом, они не займут много места и весят всего несколько граммов.

Чтобы изготовить салфетки, вам понадобятся:

туалетная бумага;

жидкое мыло;

нож с широким лезвием.

Оторвите от рулона несколько не очень длинных полосок и разложите их на ровной поверхности. Возьмите ваше обычное жидкое мыло и нанесите небольшую порцию на лезвие ножа. С помощью инструмента намажте мыло ровным слоем на бумагу. Оставьте его высыхать.

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Когда мыло высохнет, разделите полоски бумаги на удобные клочки и сложите их в стопку. Упаковка мыльных салфеток готова. Их можно сложить, например, в пустую упаковку от обычных влажных салфеток и носить с собой в сумке.

Теперь, когда вы попадете в ситуацию, когда вам нужно будет помыть руки, а мыла в доступе не будет, вы сможете просто воспользоваться такой салфеткой. Возьмите ее в руку и смочите водой – мыло начнет пениться и вы сможете как следует очистить кожу рук от любой грязи и инфекции.

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