Как сделать, чтобы волосы были чистыми, если нет шампуня: по-настоящему действенные советы

Потребность реже мыть голову может возникнуть по разным причинам. Кто-то хочет избежать излишней сухости шевелюры и кожи головы и перестать смывать избыток кожного сала, защищающего покровы организма. А у кого-то нет под рукой шампуня.

Эксперты утверждают, что правильный подход позволит снизить частоту мытья головы. И речь не только о сухом шампуне, который действительно впитывает избыток кожного сала без применения воды, но и о прочих полезных лайфхаках. Вот их советы.

Используйте шелковую наволочку

Структура этой ткани позволяет уменьшить трение между прядями и подушкой, соответственно кожное сало будет меньше распространяться по волосам. Это позволит им дольше оставаться чистыми и свежими.

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Регулярно расчесывайтесь

Некоторые советуют пользоваться щеткой или расческой несколько раз в день, чтобы улучшить рост волос. Здесь эффект не гарантирован. А с чем действительно может помочь такая процедура, это с равномерным распространением кожного сала, что позволит предотвратить его скопление у корней. И шевелюра будет дольше выглядеть хорошо.

Сбалансируйте диету

То, что вы едите, влияет, в том числе, на работу сальных желез и выработку организомом веществ, от которых зависит красота волос. К примеру, хорошо будет обогатить рацион витаминами А, Е и биотином (витамин В7). Они легко доступны в таких продуктах как яйца, морковь, батат и орехи. Эти вещества стимулируют рост волос, улучшают кровообращение и способствуют чистоте локонов. Кроме того, питательные вещества, такие как железо и цинк, жизненно важны для поддержания и восстановления волос. Хорошими источниками таких элементов станут нежирное мясо, бобы, шпинат и тыква.

Собирайте волосы

Распущенные волосы – это красивая и простая в исполнении прическа. Но при этом на локоны попадает больше кожного сала, ведь они контактируют с лицом и шеей, а еще с руками, когда вы поправляете прядки. Чтобы волосы дольше оставались свежими, носите их в собранном виде.

Промывайте пряди водой

Не обязательно каждый раз использовать шампунь, чтобы поддерживать волосы в чистоте. Порой достаточно просто слегка промыть пряди небольшим количеством теплой воды. Это поможет избавиться от поверхностной пыли и освежить прическу.

Используйте домашние средства

Ингредиенты для очищения волос вы можете найти прямо у себя на кухне. Так хорошо очистить локоны может яблочный уксус. Чтобы сделать очищающее средство, растворите от 2 до 4 ложек уксуса в 0,5 л теплой воды, нанесите смесь на шевелюру, подождите несколько минут и смойте. Уксус мягко растворит излишки жира.

Поможет также пищевая сода. Смешайте в миске соду с водой в пропорции 1:4, аккуратно нанесите получившуюся пасту на пряди от корней до кончиков, оставьте средство на одну минуту и смойте. Завершать содовую мойку можно ополаскиванием с добавлением уксуса. Это поможет выровнять pH баланс шевелюры.

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