Как сделать, чтобы в ванной приятно пахло: действенные способы

Ванная – помещение, полностью заставленное ароматными косметическими средствами. Мыло, гель для душа, шампунь – все это обычно имеет приятный запах, который распространяет во время использования. Тем не менее, иногда именно в ванной начинает плохо пахнуть.

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Чтобы избавиться от такого запаха, нужно не только устранить его источник, но и оставить что-нибудь, что будет ароматизировать помещение. OBOZREVATEL рассказывает, как сделать это, чтобы аромат остался надолго.

Где искать проблему

Чаще всего в санузле начинает неприятно пахнуть из-за забитых стоков. Поэтому, прежде всего, нужно проверить состояние труб и при необходимости прочистить их.

Также важно тщательно вымыть всю сантехнику, ведь мыльный налет тоже может давать побочный эффект в виде дурного запаха. Также нужно провести полную уборку в помещении с использованием дезодорирующих веществ – например, соды и уксуса. Именно они полностью устранят запах, а не временно замаскируют его, как отдушки фабричных гелей или порошков.

Как сделать, чтобы в ванной хорошо пахло

Так же, как и средства для уборки, освежители воздуха дают только временный эффект и ароматом обладают часто довольно неоднозначным. Поэтому лучше воспользоваться натуральными средствами.

Хорошо освежает атмосферу в помещении сухой лавровый лист. Его можно сложить в чашку и поставить на одной из полок. Подобным образом сработает и разломанная хвойная веточка. Еще одно эффективное средство – это аромадифузор, который можно наполнить натуральным эфирным маслом, которое нравится именно вам.

А еще очень эффективным поглотителем посторонних запахов является пищевая сода. Ее нужно насыпать в глубокую миску и разместить в ванной. Уже сама по себе она будет эффективно устранять неприятные ароматы. Ее также можно превратить в самодельный аромадифузор. Для этого необходимо добавить в порошок несколько капель любимого эфирного масла.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, зачем класть в унитаз чайные пакетики и как это поможет поддержать чистоту в ванной.

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