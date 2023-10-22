Как сделать, чтобы в спальне всегда приятно пахло: простые трюки

Приятный аромат в спальне – один из маленьких штрихов, позволяющих лучше расслабиться после рабочего дня. Но магазинные освежители и ароматизаторы многим кажутся плохой идеей. Во-первых, они просто маскируют другие запахи, не дают настоящей свежести, во-вторых, как правило, они пахнут слишком сильно, что плохо влияет на качество сна.

Блогерка @anna_louisa_at_home в своем TikTok показала несколько лайфхаков, как сделать, чтобы аромат в спальне был натуральным и не резким. И при этом можно было устранить другие посторонние запахи. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

В первую очередь она продемонстрировала, как можно освежить матрас. Для этого нужно взять обычную пищевую соду и смешать ее с несколькими каплями любимого эфирного масла. Этой смесью посыпают матрас и оставляют ее действовать на 30 минут. За это время сода очистит поверхность и устранит посторонние запахи, а небольшое количество растительного масла оставит легкий приятный ароматический шлейф. После этого средство собирают с помощью пылесоса.

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Следующим шагом блогерка предложила очистить изголовье кровати. Для этого она добавила в 0,5 литра газировки несколько капель средства для мытья посуды. В эту смесь нужно погрузить салфетку из микрофибры, затем салфетку хорошо отжать и обернуть ею крышку от кастрюли. Так вы получите жесткий скребок, который удобно будет держать. Этим скребком нужно пройтись по всей поверхности изголовья. Это позволит глубоко очистить его от пыли и освежить.

И наконец женщина показала, как можно ароматизировать декоративные подушки. Для этого нужно взять соль Эпсома (ее еще называют английской солью) и насыпать ее в маленькие пакетики с застежкой – по одному пакетику на каждую подушку. К соли останется добавить несколько капель эфирного масла, застегнуть пакетик и положить его под наволочку. От подушки будет исходить легкий аромат. А когда масло выдохнется, ароматизатор можно будет наполнить снова.

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