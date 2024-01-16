Как сделать, чтобы в шкафу пахло свежестью: необычный лайфхак

Любое ограниченное пространство обладает свойством быстро наполняться определенным запахом. Это справедливо и для маленьких комнат, и, скажем, для холодильных камер, и, конечно, для шкафов.

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Даже незначительное присутствие плесени или бактерий превращает шкаф в источник очень неприятного запаха, который может портить атмосферу во всем доме. Ведь эти предметы мебели не конструируют так, чтобы они были герметичными. Способ убрать этот запах с помощью пепла, протестовали ученые, а издание House Digest о нем подробно рассказало.

Что наука говорит о пепле

Обычная древесная зола проявляет чрезвычайную эффективность в борьбе с посторонними запахами. Согласно результатам исследования 2001 года, опубликованным в журнале Water Environment Research, отходы от камина, печки или костра устраняют вонь не хуже, чем более дорогой активированный уголь. Другая работа ученых, вышедшая в выпуске Bioresource Technology Reports за 2023 год, показала, что наполнитель для кошачьего туалета с содержанием золы превосходил стандартные типы наполнителей в поглощении запахов фекалий. А журналисты издания о водных видах спорта Practic Sailor оценили это вещество как лучший выбор для устранения запаха в туалетах на лодках.

Весь секрет в пористой структуре золы, способной поглощать летучие химические соединения, вызывающие неприятный запах. Древесная зола также очень щелочна по своей природе, что помогает хорошо нейтрализовать запахи, вызванные кислотными веществами.

Как собирать и использовать пепел

Если вы решили воспользоваться силой золы, дождитесь пока ваш камин или костер полностью погаснет и остынет. Обязательно собирайте пепел, надев на лицо защитную маску. Вещество очень мелкодисперсное, моментально поднимается в воздух и может попасть в дыхательные пути. Не забудьте и про перчатки. Упомянутая выше щелочность пепла может нанести вред людям с чувствительной кожей.

Хранить пепел можно практически в любой таре – от стеклянных банок до бумажных пакетов. Главное, чтобы воздух в замкнутом пространстве свободно контактировал с веществом. Но при этом важно поместить емкость с пеплом на самую высокую полку или вглубь шкафа, чтобы случайно не перевернуть ее во время перемещения вещей.

Воспользоваться таким дезодорантом можно не только для устранения запаха в шкафу. Так же эффективным он будет в холодильнике, морозильной камере, кладовке и т.д.

Какую золу использовать не стоит

Для безопасного дезодорирования помещений подходит только зола от чистой древесины, не содержащей примесей. Собирать для таких целей остатки сожженных окрашенных или лакированных досок, плит на основе опилок и других стройматериалов не стоит. Они будут содержать и выделять в атмосферу вредные вещества. А зола от топливных гранул может также содержать тяжелые металлы.

Меры безопасности

Даже если вы уверены в безопасном происхождении пепла, важно помнить, что это вещество канцерогенно. Попадая в дыханные пути, оно вызывает раздражение вплоть до приступов астмы. Если пепел каким-то образом смешается с водой, может образоваться едкая паста, способная обжечь кожу. Поэтому емкость с золой нужно держать так далеко, чтобы избегать контакта с ней. А также не следует размещать подобный дезодорант в ванной или в местах рядом с водопроводными трубами.

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