Как увлажнить воздух в комнате простыми способами: гаджеты не понадобятся

Сухой воздух в помещении – проблема каждого без исключения отопительного сезона. Работающие батареи снижают уровень влажности, что не очень хорошо влияет на состояние здоровья в целом, в частности на слизистые дыхательных путей.

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Самый простой способ решения проблемы – это приобретение увлажнителя воздуха. Но этот прибор стоит недешево, поэтому многие прибегают к лайфхакам, которые помогут обойтись и без него. OBOZ.UA собрал несколько эффективных советов.

Делайте влажную уборку

Мытье полов не только помогает поддерживать чистоту в доме, что актуально в холодное время года, ведь все эти месяцы на улице очень грязно. Также вода, которой вы производите уборку, испаряется в атмосферу помещения.

Открывайте дверь в ванную

Когда кто-то принимает ванну или душ, в воздухе накапливается большое количество водяного пара. Обычно мы считаем это проблемой и боремся с ней с помощью вытяжки. Но зимой, когда воздух в доме сухой, можно не включать этот прибор, а после гигиенических процедур оставлять дверь в ванную открытой. Водяной пар будет выходить в соседние помещения и увлажнять их.

Используйте контейнеры с водой

Бытовой увлажнитель разбрызгивает микрокапли воды в атмосферу. Приблизительно того же эффекта, разве что не так быстро, можно достичь, просто оставив у источника тепла контейнер с водой. Это может быть таз, ведро, большая миска – что угодно. Главное, чтобы емкость была не накрыта. Просто дайте воде свободно испаряться и вы уже скоро заметите разницу.

Сушите одежду в помещении

Пусть сушилка посреди комнаты выглядит не очень эстетично, зато таким образом вся влага из одежды попадает в воздух в доме. К тому же, в сухой атмосфере комнаты вещи скорее избавятся от воды в волокнах ткани. При этом сушить одежду на батарее не рекомендуется – это может снизить эффективность отопительного прибора.

Заведите комнатные растения

Если вы любите живую зелень и умеете за ней ухаживать, заведите в доме несколько вазонов. Живые растения отлично регулируют влажность воздуха. К тому же некоторые из них требуют дополнительного увлажнения через опрыскивание, а такой уход поможет сделать атмосферу во всей комнате менее сухой.

Не перегревайте дом

Чем интенсивнее работают в вашем доме батареи, тем более сухим будет в нем воздух – закономерность здесь вполне четкая. Поэтому не старайтесь нагреть помещение до высоких температур. Умеренная прохлада поможет удержать достаточный уровень влажности воздуха.

Проветривайте

Даже 2-3 минут проветривания достаточно, чтобы поднять уровень увлажненности воздуха в помещении до относительно комфортного. Поэтому даже в мороз не забывайте открывать окно хотя бы ненадолго.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о комнатных растениях, которые принесут больше всего пользы в доме, в частности лучше всего отрегулируют влажность воздуха.

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