Как сделать, чтобы школьная одежда оставалась свежей в течение недели: не нужно стирать каждый день

Недавно начался новый учебный год и родители готовятся к хлопотам не только с домашним заданием, но и грязной одеждой. Школьная форма должна быть чистой и опрятной в течение недели, но часто уже в первый день на ней можно заметить пятна и почувствовать неприятный запах.

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Ежедневная стирка в стиральной машинке только навредит одежде и испортит ее внешний вид. OBOZREVATEL нашел действенный лайфхак, который поможет быстро и легко справиться с этим.

Химические средства могут вызывать аллергическую реакцию у ребенка, поэтому следует использовать натуральные ингредиенты для удаления пятен. Для этого вам понадобится незаменимый помощник в быту – пищевая сода.

Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста. Нанесите ее на пятна и оставьте на 30 минут. Затем смойте холодной водой и развешайте одежду сохнуть на свежем воздухе или в хорошо проветриваемой комнате.

Если пятна устойчивы, используйте зубную щетку, чтобы удалить нежелательную грязь.

Пищевая сода – это также природный дезодорант, поэтому если форма чистая, но имеет неприятный запах, насыпьте соду в маленький мешочек и поставьте возле одежды на ночь. Смесь поглотит нежелательные ароматы и вам не придется стирать школьную форму.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о домашних уловках, которые помогут избавить одежду от затхлого запаха даже без стирки.

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