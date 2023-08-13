Как сделать, чтобы расход жидкого мыла был меньше: хитрый трюк

Родители маленьких детей знают, как быстро они могут тратить жидкое мыло. Малыши любят несколько раз давить на дозатор, потому что это интересно, и в результате расходуют слишком много средства. Но перерасход возникает не только из-за детского баловства. Большинство стандартных дозаторов на бутылке с мылом выдают слишком большую порцию жидкости. Делается это для того, чтобы вы быстрее пришли в магазин за новой.

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Можно ли с этим что-то сделать и сэкономить на миле? Как выяснил OBOZREVATEL, вполне. Есть даже несколько эффективных лайфхаков.

Воспользуйтесь трюком с кабельной стяжкой

Чтобы сократить расход мыла, вам понадобится недорогая стяжка для кабеля. Подберите ее так, чтобы она по ширине была примерно, как треть высоты трубки дозатора от крышки до носика. Накиньте стяжку на трубку дозатора, затяните ее и обрежьте конец. Теперь она будет блокировать полное нажатие и мыло будет выделяться меньшими порциями. Их будет вполне достаточно, чтобы как следует помыть руки.

Купите вспенивающий диспенсер

Это специальная бутылка, которая при нажатии на дозатор выделяет не чистое мыло, а уже превращенное в пену готовое к использованию средство. Чтобы он сработал, мыло должно быть примерно на две трети разбавлено водой. Дополнительная экономия заключается в том, что вам не придется каждый раз покупать бутылку средства с дозатором – она обычно дороже, и можно будет пользоваться большими экономичными упаковками. Сам же диспенсер можно подобрать такого дизайна, который лучше подойдет к интерьеру вашей ванны, чем яркая упаковка мыла. Да и прослужит он вам гораздо дольше.

Разбавьте мыло водой

Жидкое мыло и так почти полностью состоит из воды. Поэтому дополнительное разведение не повлияет серьезно на его очищающую способность. Разбавленное средство даже не обязательно заливать в специальный диспенсер. Главное, чтобы оно после добавления воды не стало слишком жидким. Тогда после нажатия на дозатор оно будет выливаться слишком жидкой струей и проливаться сквозь пальцы.

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